Hot body bị giấu kín trong bộ "quần đùi, áo số" của đội trưởng tuyển U20 nữ Việt Nam

Lê Thị Bảo Trâm sinh năm 2004, quê ở Quảng Nam, là một trong hạt giống tiềm năng của đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Mới đây, cô đã cùng đồng đội tiếp tục giành được tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 2 Giải U20 nữ châu Á 2024 nhờ trận hòa 1-1 trước Ấn Độ. Bảo Trâm gây ấn tượng với lối đá mạnh mẽ, quyết liệt ở hàng thủ. Nhiều khán giả gọi đội trưởng của U20 nữ Việt Nam là "lá chắn thép".

Trước đó, Bảo Trâm được HLV Akira Ijiri tin tưởng giao trọng trách làm đội trưởng tại giải vô địch Bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022. Cô cùng đồng đội xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Bảo Trâm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Than Khoáng Sản Việt Nam, đội dự tuyển VFF và đã được giao vai trò thủ quân của U16 nữ Việt Nam.

Nhan sắc của Bảo Trâm thu hút sự chú ý trên sân cỏ.

Bảo Trâm nhiều lần được HLV Akira Ijiri tin tưởng giao trọng trách làm đội trưởng của đội bóng.

Ở ngoài đời, Bảo Trâm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rất có tài ăn nói nên thường xuyên được giao nhiệm vụ trả lời giới truyền thông trong các buổi họp báo. Không chỉ thế, cô còn sở hữu chiều cao 1m68, thân hình cân đối cùng gu thời trang trẻ trung, thời thượng.

Bảo Trâm sở hữu chiều cao 1m68 cùng vóc dáng cân đối.

Cầu thủ nữ tập luyện như thế nào?

Cơ bắp của các cầu thủ nữ thường nhỏ hơn so với cầu thủ nam, trọng lượng cơ chỉ chiếm 35% so với trọng lượng cơ thể, sức mạnh tuyệt đối chiếm 60 – 90% so với nam giới. Tuy khả năng chịu đựng áp lực, chống cong, chống gẫy yếu hơn cầu thủ nam nhưng bù lại độ dẻo của lưng và bụng rất tốt, giúp cho họ thực hiện một cách hết sức hoàn hảo các động tác gập bụng hay ưỡn bụng. Chính vì thế, trong quá trình tập luyện, HLV Akira Ijiri thường chú trọng đến bài tập rèn luyện về độ dẻo dai cho các nữ cầu thủ để phát huy tối đa lợi thế trời phú này.

Ngoài ra, HLV Akira Ijiri cũng chú ý đến huấn luyện sức bền tốc độ, đặc biệt là tư thế động tác và nhịp thở đều làm thế nào để có thể tiết kiệm năng lượng nhất. Đặc điểm hệ thống tim phổi của phái nữ khiến họ yếu kém hơn phái nam ở tố chất sức bền tốc độ. Nhưng trên thực tế, qua các trận đấu của cầu thủ nữ, theo Trung tâm huấn luyện Bóng đá nữ nhận định, số lần chạy tốc độ của các nữ cầu thủ được lặp lại tốt hơn so với nam.

Trong những ngày bình thường, việc ăn uống của cả cầu thủ nam và nữ cơ bản giống nhau. Nhưng trong thời kỳ kinh nguyệt thì các cầu thủ nữ thường được bổ sung nhiều thực phẩm giàu sắt như các loại đậu, bí ngô, đậu phụ, cá,... Không chỉ thế, họ không được ăn món đồ có chứa nhiều mỡ nhằm hạn chế tích lũy nhiều mỡ trong cơ thể, làm suy giảm khả năng vận động.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/hot-body-bi-giau-kin-trong-bo-34quan-dui-ao-so34-cua-doi-truong-tuy...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/hot-body-bi-giau-kin-trong-bo-34quan-dui-ao-so34-cua-doi-truong-tuyen-u20-nu-viet-nam-c47a24722.html