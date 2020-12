Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc vừa lên ngôi đã bị chê bai nhan sắc thậm tệ

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 08:52 AM (GMT+7)

Ngay khi đăng quang, Tôn Gia Hân - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc khiến người hâm mộ thất vọng vì nhan sắc kém nổi bật.

Trang Sohu đưa tin, cuối cùng, sau khoảng thời gian dài chờ đợi cũng rất nhiều vòng thi ấn tượng, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2020 đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá nhất. Thí sinh Tôn Gia Hân - SBD 047 - đã trở thành tân Hoa hậu, nhận được giải thưởng đắt giá là chiếc váy ngọc trai cùng vương miện kim cương trị giá lên tới 764.000 đô la (tương đương 17,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên ngay khi vừa đăng quang, nhan sắc của Tôn Gia Hân đã bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều bình luận cho rằng, vẻ đẹp của cô không nổi bật, kém hơn hẳn so với các thí sinh khác. Không chỉ vậy, khi so sánh với những hình ảnh trên MXH mới thấy, nhan sắc khi đăng quang và ảnh photoshop đúng là "một trời một vực".

Nhan sắc người đẹp gây tranh cãi trên MXH.

Cận cảnh nhan sắc của tân Hoa hậu khiến dân tình tá hỏa. Sống mũi, hàm răng và 2 gò má của cô là đặc điểm bị netizen chê bai nhiều nhất.

Xuất hiện bên dàn người đẹp, Tôn Gia Hân bị nhận xét là kém nổi bật, gương mặt lộ rõ nhược điểm.

So với hình trên mạng, dân tình đều thấy rằng cô nàng đã photoshop nhan sắc quá "ảo".

Nhìn vào bức hình này, dân tình không khỏi ngã ngửa. Bức hình đã qua chỉnh sửa của tân Hoa hậu được xử lý "kỹ càng" đến mức giúp cô nàng biến thành minh tinh tuyệt sắc, từ mắt, mũi, gò má đều khác một trời một vực.

Những tấm hình trên Weibo cá nhân của cô nàng được đem ra so sánh.

Theo thông tin, Tôn Gia Hân năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Thủ đô tại Bắc Kinh. Trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, Gia Hân sẽ là người đẹp thứ 19 của Trung Quốc đại diện cho quốc gia này tham gia cuộc thi Miss Universe 2020.

Nhan sắc của người đẹp họ Tôn không gây được ấn tượng lớn trong lòng người hâm mộ.

