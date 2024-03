Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không ăn ảnh chứ không phải biến chứng thẩm mỹ hỏng"

Hồ Quỳnh Hương là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng cao, đẹp của làng nhạc Việt. Cô có nhiều bản hit làm lụy tim người hâm mộ và gần đây đã cho ra sản phẩm mới Cứ Để Cho Em. Bên cạnh đó, câu chuyện nhan sắc của cô cũng là đề tài được nhiều người bàn tán.

Hồ Quỳnh Hương sở hữu chất trọng cao đầy nội lực và cực kỳ uyển chuyển.

Hồ Quỳnh Hương của ngày xưa sở hữu gương mặt khá góc cạnh cùng đầu mũi to, song đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đã có cho mình khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng nõn mịn màng. Vừa qua, người đẹp đã thừa nhận mình có can thiện thẩm mỹ để vẻ ngoài được hoàn thiện hơn. Cụ thể, cô cho hay: "Trước đây, tầm vài năm ai chê cái gì là mình thích đi sửa, nhưng mà giờ thôi kệ, mình quân bình lại và không nghĩ đến nó nữa. Cũng may mắn khi bản thân mình không phải là người giỏi về internet nên bản thân cũng không nhìn thấy những bình luận ấy nhiều mà chủ yếu do chị gái kể lại, còn nếu bản thân mà tự lên đọc chắc cũng sẽ đau đầu đấy".

Trong quá khứ, cô sở hữu gương mặt góc cạnh.

Các đường nét không thật sự sắc sảo.

Người đẹp từng phủ nhận trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Song hiện tại, cô chia sẻ bản thân thấy phụ nữ hiện đại làm đẹp là bình thường.

"Ngày xưa nếu ai nói này, nói kia là mình sẽ tổn thương, nhưng hiện tại mình an nhiên, thoải mái hơn. Cuộc sống luôn có những điều tích cực và các mặt chưa tốt lắm, thế nên mình đã vui vẻ chấp nhận điều đó" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Quỳnh Hương cũng lên tiếng khi bị nói đã bị biến chứng do ham mê làm đẹp, cô dí dỏm: "Phụ nữ hiện đại bây giờ hầu như ai cũng làm đẹp, chỉ có điều mình làm đẹp thì không phải cái gì cũng làm và cái gì xấu là mình làm, nên nếu cái nào xấu mà khiến Hương không tự tin thì Hương có làm, còn nếu giống mọi người bảo là do biến chứng thì chắc không phải đâu. Như mọi người nếu gặp mình bên ngoài thì thấy đẹp mà, đúng không? Chắc do Hương không ăn ảnh thôi."

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không ăn ảnh.

Ngoài các phương pháp làm đẹp, Hồ Quỳnh Hương cũng chú trọng việc ăn chay và tập thể dục. Cô cho hay: "Hương biết rằng mình không xinh đẹp nên cố gắng lấy cái khác bù lại. Bây giờ khi quay lại, e-kip còn khắt khe hơn trong chế độ ăn uống, họ thường nhắc nhở không nên ăn nhiều vì mong muốn mình giữ được cân nặng ổn định".

Cô vẫn ăn chay, tập thể dục để giữ dáng.

