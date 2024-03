"Con gái Quỳnh Kool" bị chê "nhỏ xíu mà đã phẫu thuật thẩm mỹ", phía phụ huynh nói gì?

Bé Cherry An Nhiên là một trong những sao nhí nhận được rất nhiều quan tâm trong thời điểm hiện tại. Không chỉ tham gia làm người mẫu, trình diễn thời trang mà cô bé còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất, như vai con gái Quỳnh Kool trong Đừng Làm Mẹ Cáu hay gần nhất là góp mặt trong bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Tuy mới 6 tuổi nhưng cô bé đã có mức thu nhập tốt, có lúc lên đến 60 triệu đồng/tháng.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn nên bé Cherry An Nhiên thường nhận được những câu hỏi về việc có phẫu thuật thẩm mỹ không, gần nhất, mẹ của bé đã phải lên tiếng "đính chính" khi hay tin con gái được cho là đã can thiệp tiêm filler, cụ thể cô cho hay: "Con bé thế ai lại tiêm filler cho con ạ? Mình là mẹ nên mình biết những gì tốt nhất cho con mà. Đây là gương mặt nguyên bản của con. Mỗi lần đi diễn show thời trang con sẽ trang điểm và làm tóc theo layout của nhà thiết kế, còn hằng ngày đến trường, đi chơi hoặc ở nhà là con để mặt mộc ạ. Mong các cô chú hãy tìm hiểu kĩ trước khi nói gì".

Mẹ của bé cũng từng lên tiếng về việc Cherry An Nhiên được cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì quá xinh xắn, cô chia sẻ: 'Mẹ con xin khẳng định là con có phẫu thuật thẩm mỹ nhưng là phẫu thuật thẩm mỹ từ trong bụng mẹ, chứ từ lúc sinh ra đến giờ là mặt con nguyên bản đó ạ. Tuy “hơi xấu” nhưng mẹ con chưa có ý định cho con "dao kéo" chỉnh sửa gì hết. Có cô cứ bảo: “Bé tí mà cho con làm cằm, tiêm filler, đeo kính áp tròng..., không con mới 6 tuổi thôi, các cô đừng nghĩ thế'.

Trước những ý kiến về việc con gái trang điểm đậm và "già trước tuổi", Mẹ của cô bé cho biết: "Thực ra không phải lúc nào con cũng make-up đậm, chẳng hạn như trên phim hay khi đi học, con hoàn toàn để mặt mộc. Tuy nhiên vì yêu cầu công việc từ nhà thiết kế hoặc ý tưởng chụp ảnh bắt buộc phải theo một layout bố cục và làm tóc như vậy, không thể làm điều ngược lại".

