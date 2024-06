Han So Hee gây chú ý khi đăng ảnh khoe chi chít 'hình xăm'

Trong bức ảnh được chia sẻ hôm 7/6, Han So Hee mặc áo hai dây màu đen, đeo kính và chụp ảnh selfie trước gương. Phần thân trên của cô có rất nhiều "hình xăm" nổi bật, thể hiện vẻ ngoài táo bạo và phong cách riêng của Han So Hee.

Ngay lập tức, diễn viên vấp phải nhiều đả kích, cho rằng cô trông thật dị hợm, khác người. Một số khán giả bình luận dù những hình này chỉ là dán, trông Han So Hee vẫn "đáng sợ và kém nữ tính", "khó coi"...

Diễn viên Han So Hee khoe hình xăm. Ảnh: Nate

Trước đó, hôm 29/5, Han So Hee tham dự sự kiện thời trang Dior được tổ chức tại Seongsu-dong, Seoul. Nữ diễn viên mặc chiếc váy màu xanh từ bộ sưu tập Dioriviera do giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri thiết kế. Bất chấp vẻ ngoài thanh lịch của cô, nhiều khán giả nhanh chóng "soi" thấy một hình xăm trên mạn sườn và cho rằng nó khiến cô trông "rẻ tiền". Số khác nói hình xăm này mâu thuẫn với hình ảnh tinh tế và nữ tính của Dior, làm mất đi vẻ thanh lịch tổng thể của trang phục. Các bình luận từ không tán thành đến chỉ trích gay gắt nhắm vào Han So Hee, trong đó nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì nhân cách diễn viên.

Han So Hee được biết là có nhiều hình xăm trên cơ thể khi mới gia nhập showbiz. Sau khi cô bắt đầu nổi tiếng, công ty quản lý phải hỗ trợ cô đi xóa hình xăm với chi phí lên tới 20 triệu won (gần 14.500 USD).

Han So Hee giải thích lý do xóa hình xăm vào thời điểm đó: "Làm việc với tư cách một diễn viên đặt ra những hạn chế nhất định với lối sống quen thuộc trước đó của tôi. Dù thế, tôi của ngày ấy vẫn vậy, suy nghĩ không thay đổi nhiều".

Diễn viên Han So Hee để lộ hình xăm. Ảnh: Newsen

Han So Hee (tên thật Lee So Hee - lý do đổi họ không được cô tiết lộ) sinh ngày 18/11/1994. Gương mặt cô có cả nét quyến rũ lạnh lùng lẫn vẻ trong sáng. Diễn viên từng theo đuổi nghệ thuật hội họa những năm trung học, sau đó chuyển sang nghiệp diễn xuất vào năm cuối cấp. Với ngoại hình và phong cách sành điệu, cô được nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp ưa chuộng, đắt show quảng cáo. Năm 2021, cô tỏa sáng với vai diễn trong Nevertheless. Bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng giúp So Hee tạo sức hút. Trước đó, cô đóng vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.

