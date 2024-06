Món ăn vặt hàng đầu giúp tiêu mỡ bụng

Nếu ăn vặt đúng cách, đúng thời điểm thì đây là trợ thủ đắc lực giúp giảm căng thẳng, tối đa hóa khả năng tập trung và năng suất làm việc, đồng thời dễ dàng kiểm soát cơn đói và lượng thức ăn nạp vào trong các bữa chính. Việc ăn vặt có lợi hay hại cho sức khỏe hoàn toàn phụ thuộc cách chọn món cũng như liều lượng tiêu thụ. Theo Eat This, Not That, sữa chua Hy Lạp kèm vài loại quả mọng theo mùa là bữa ăn nhẹ lý tưởng cho sức khỏe, đồng thời hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp (còn gọi là Greek yogurt, plain yogurt) được lọc bỏ phần nước trong khi lên men nên có độ sánh và mịn dẻo hơn. Việc này cũng giúp sữa chua có hàm lượng protein, canxi và chất béo tốt cao hơn so với sữa chua thông thường.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson chỉ ra rằng sữa chua Hy Lạp có lượng calo vừa phải, lại giàu protein giúp kéo dài cảm giác no bụng, nhờ đó kiểm soát việc ăn uống tốt hơn. So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp có lượng protein cao hơn, bởi vậy bạn nên ưu tiên sữa chua Hy Lạp nếu có điều kiện.

Món ăn này cũng giàu men vi sinh, tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, hàm lượng vitamin B dồi dào còn hỗ trợ việc chuyển hóa năng lượng. Chuyên gia gợi ý nên ăn sữa chua Hy Lạp cùng các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi... do chúng có hàm lượng chất xơ và chống oxy hóa cao. "Chất chống oxy hóa giúp chống lại căng thẳng và viêm nhiễm, có thể liên quan đến tăng cân và các biến chứng liên quan đến béo phì", Amy lý giải.

Dù ăn sữa chua Hy Lạp cùng các loại quả mọng có thể hỗ trợ giảm mỡ, bạn vẫn cần kiểm soát liều lượng và tần suất để tránh nạp quá nhiều calo.

Tuy nhiên, Amy cũng nhấn mạnh tần suất và liều lượng tiêu thụ bữa ăn nhẹ. Cô nói sữa chua Hy Lạp và quả mọng chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn giảm cân, ngoài ra vẫn cần kiểm soát các bữa chính một cách điều độ và kết hợp hoạt động thể chất. "Để giảm cân bền vững, điều cần thiết là tập trung vào chế độ ăn tổng thể, kiểm soát khẩu phần, hoạt động thể chất thường xuyên cùng các yếu tố lối sống khác", Amy nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]