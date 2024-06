Thức uống giúp Lâm Tâm Như 'trẻ mãi không già'

Khi đăng ảnh tự so sánh bản thân hiện tại và 10 năm trước, Lâm Tâm Như được khen trẻ mãi không già, nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Theo Sundaymore, Lâm Tâm Như cũng duy trì mức cân 46 kg (cao 1,67 m) suốt nhiều năm qua. Đây được xem là kết quả của lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ cũng như chăm vận động mà bà mẹ nổi tiếng theo đuổi.

Vẻ ngoài của Lâm Tâm Như dường như không thay đổi sau một thập kỷ.

Chế độ ăn của Lâm Tâm Như tuân thủ quy tắc giàu protein và chất xơ, giảm tinh bột. Trong ngày cô uống khoảng ba lít nước để tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn thích uống các loại nước có tác dụng tiêu phù nề như nước đậu đen, nước đậu đỏ, nước chanh. Những thức uống này không chỉ cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho làn da, cơ thể mà còn giúp thải độc hiệu quả, giảm tình trạng tích nước, nhờ đó gương mặt hay vóc dáng đều gọn gàng, săn chắc hơn.

Nước chanh

Nước chanh cung cấp nguồn chất xơ và vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hiệu quả giảm cân. Các chất chống oxy hóa trong chanh sẽ tăng tốc độ đốt cháy chất béo. Ngoài ra, uống nước chanh còn giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, tránh ăn quá nhiều. Đối với làn da, vitamin C trong chanh tăng khả năng miễn dịch cho da, làm chậm tốc độ lão hóa, góp phần làm trắng da, xóa mờ vết thâm, nám, tàn nhang.

Lâm Tâm Như cố gắng duy trì việc uống đủ lượng nước cơ thể cần trong ngày, kết hợp với các loại nước giúp thanh lọc cơ thể như nước chanh, nước đậu đen...

Nước đậu đen, đậu đỏ

Cả đậu đen lẫn đậu đỏ đều giàu chất xơ, có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột giảm táo bón, bài tiết độc tố, ngăn ngừa độc tố tích tụ trong cơ thể. Cả hai loại hạt đậu này đều chứa hàm lượng sắt dồi dào, giúp bổ máu, hỗ trợ khí huyết lưu thông, nhờ đó làn da được tươi tắn, hồng hào. Đậu đen và đậu đỏ còn giàu chất saponin, kali, có tác dụng lợi tiểu, tiêu trừ phù thũng, bổ thận. Những loại hạt này cũng chứa hàm lượng lớn các chất như vitamin B, magie, kẽm hỗ trợ điều trị mụn, làm mờ vết thâm cùng nhiều chất chống oxy, giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da.

Thường xuyên uống nước đậu đen, đậu đỏ có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn nhờ đó hạn chế tình trạng ăn vặt, ăn uống quá đà. Tuy nhiên, cần hạn chế thêm đường vào thức uống này.

Nhan sắc Lâm Tâm Như ở tuổi 48.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Năm 2022, cô đóng Những rắc rối khi khởi nghiệp, Hoa đăng sơ thượng... Gần đây, cô đa phần sống ở Đài Loan. Cô kết hôn với nam diễn viên đồng hương Hoắc Kiến Hoa năm 2016, có con gái Cá Heo Nhỏ năm 2017.

