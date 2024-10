Han So Hee cấp collagen cho da nhờ hai món tủ

Năm 2021, Han So Hee dẫn đầu nhiều cuộc bình chọn gương mặt giải trí nổi bật của Hàn Quốc và được mệnh danh là 'tiểu Song Hye Kyo'. Ảnh: Instagram xeesoxee

Được mệnh danh là "đóa hoa nở muộn" của showbiz Hàn, Han So Hee không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất ấn tượng mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn không tỳ vết. Nữ diễn viên sinh năm 1994 tiết lộ ngoài thói quen chăm sóc da bên ngoài, cô còn chú trọng bổ sung collagen từ bên trong, giúp da mịn màng hơn, làm chậm tốc độ lão hóa. Hai món tủ cung cấp collagen cho da của Han So Hee là dâu tây và thịt gà.

1. Dâu tây

Han So Hee thường được bà gửi cho dâu tây nhà trồng.

Han So Hee thường xuyên đăng tải hình ảnh những trái dâu tây đỏ mọng trên trang cá nhân, tiết lộ chúng do bà trồng và gửi cho cô. Dâu tây giàu vitamin C, thành phần quan trọng giúp tăng sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho làn da. Loại quả này cũng giàu chất chống oxy hóa, được ví như kem chống nắng tự nhiên, giúp giảm tác hại của tia UV lên da, làm chậm tốc độ lão hóa.

2. Thịt gà

Thịt gà, đặc biệt ức gà, là món ăn thường có trong thực đơn của Han So Hee. Ức gà không chỉ là món ăn giúp giảm cân, giữ dáng mà còn làm đẹp da rất hiệu quả. Đây là phần thịt giàu đạm, giúp cung cấp protein cho da - thành phần giúp tăng sinh collagen, duy trì làn da mịn màng, trẻ trung. Ngoài ức gà, các phần thịt khác của gà chứa nhiều mô liên kết, cung cấp collagen cho da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Sau ồn ào chuyện tình tay ba cùng Ryu Jun Yeol và Hyeri, Han So Hee gần đây xây dựng hình ảnh tích cực hơn. Ảnh: Instagram xeesoxee

Han So Hee sinh năm 1994, xuất thân là người mẫu ảnh rồi lấn sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong phim 19+ Thế giới hôn nhân. Sau đó, cô tham gia các phim Nemesis, Nevertheless, My Name. Hiện cô là người mẫu quảng cáo đắt show và làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp.

