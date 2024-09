Han So Hee mặc táo bạo

Han So Hee chia sẻ loạt hình diện áo tắm hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Những bức ảnh khoe vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên, nhiều hình xăm nhỏ ở vị trí hông, sườn cũng được lộ ra. Bài đăng của cô thu về hơn 2,7 triệu lượt thích sau chưa đầy 24h đăng tải.

Han So Hee trong chuyến đi Thái Lan. Ảnh: @xeesoxee.

Trước đây, Han So Hee được công ty hỗ trợ chi phí xóa xăm khi bước vào showbiz. Quá trình xóa xăm rất tốn kém, tốn khoảng 20 triệu won (khoảng 14.500 USD). Một vài lần dự sự kiện, cô để lộ hình xăm nhưng không quá lộ liễu. Thi thoảng, mỹ nhân 9X đổi mới với những hình xăm dán tạm thời, họa tiết hoa lá khắp cánh tay.

Cách đây vài ngày, ngôi sao Lang quân 100 ngày dự sự kiện mỹ phẩm ở Thái Lan. Cô được khen nhan sắc thăng hạng, làn da trắng phát sáng.

Sau vụ lùm xùm tình ái liên quan đến bạn trai cũ Ryu Jun Yeol, Han So Hee gây mất thiện cảm với một bộ phận khán giả nhưng danh tiếng không giảm sút. Cô tiếp tục nhận nhiều dự án mới ở trong và ngoài nước. Gần nhất, nữ diễn viên đến Thế vận hội Paris 2024 với tư cách là đại sứ của nhãn hàng.

Nữ diễn viên 29 tuổi trong sự kiện tại Thái Lan. Ảnh: @xeesoxee.

Han So Hee sinh năm 1994, hoạt động nghệ thuật từ năm 2016. Trước khi nổi tiếng, cô vật lộn kiếm sống tại Seoul trong hơn một năm. Cô dần bắt đầu tạo dựng tên tuổi thông qua mạng xã hội, thu hút ngày càng nhiều người theo dõi.

Năm 2016, So Hee được chọn vào vai trong video ca nhạc Tell me what to do của SHINee. Sự nghiệp người mẫu của cô thăng tiến với đa dạng sản phẩm từ kính áp tròng, mỹ phẩm, trò chơi di động, thực phẩm…

Công sức của mỹ nhân 9X được đền đáp khi có được những vai diễn gây chú ý. Cô đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình Cái giá của tham vọng, Viên đá bí ẩn, Lang quân 100 ngày. Vai người thứ ba trong Thế giới hôn nhân giúp cô có bước đột phá lớn, tiếp tục được đạo diễn tin tưởng trong However, My name, Soundtrack #1 và Sinh vật Gyeongseong.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]