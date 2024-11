4 thời điểm ăn chuối hỗ trợ đốt mỡ, giảm cân

Phương pháp giảm cân bằng chuối được nhiều người nổi tiếng áp dụng. Diễn viên Nhật Bản Kyoko Fukada giảm thành công 12 kg sau 3 tháng nhờ ăn sáng với chuối. Diễn viên Đài Loan Alice Ko cũng ăn chuối hàng ngày, nhờ đó duy trì vóc dáng 10 năm không thay đổi. Ca sĩ, diễn viên Từ Hy Viên cũng được cho là thường xuyên ăn chuối thay cho món ăn vặt, nhờ đó duy trì cân nặng ổn định.

Team Lab ở Nhật Bản đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trên ba phụ nữ và nhận thấy sau một tháng có người giảm đến 5,5 kg. Người giảm được ít cân nhất sau thí nghiệm cũng giảm được 4 kg.

Chất arginine có trong chuối còn kích thích cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng. Ăn chuối vào buổi tối giúp tăng lượng hormone này, nhờ đó tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa.

Lý do chuối có thể hỗ trợ giảm cân là do loại quả này có lượng calo thấp, chỉ 86 calo cho một quả chuối cỡ trung bình. Chuối lại giàu dinh dưỡng từ chất xơ cho đến các loại khoáng chất như vitamin B6, vitamin C, kali, magie,... có lợi cho sức khỏe. Chất xơ không hòa tan trong chuối có xu hướng nở ra khi ở trong ruột, tạo cảm giác no đồng thời có tác dụng kích thích nhu động ruột, cải thiện trao đổi chất, tăng cường đào thải cặn bã tích tụ trong ruột.

Chuyên gia sức khỏe Nhật Bản Hiroyuki Kobayashi phát hiện thói quen ăn hai quả chuối mỗi ngày trong hai tuần giúp cải thiện đáng kể môi trường đường ruột, hỗ trợ lợi khuẩn phát triển, nhờ đó củng cố sức khỏe hệ tiêu hóa, có lợi cho giảm cân. Nghiên cứu của Đại học Gifu chỉ ra rằng chuối xanh có tinh bột kháng nên đem lại hiệu quả giảm cân tốt hơn so với chuối chín.

Để đạt hiệu quả giảm cân bằng chuối, Sundaymore khuyến khích ăn chuối vào những thời điểm sau:

1. Thay bữa sáng bằng chuối

Chuối tạo cảm giác no nên ăn chuối thay cho bữa sáng hoặc bổ sung vào bữa sáng giúp no lâu, cung cấp nhiều chất xơ, khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Diễn viên Tăng Thanh Hà cũng thường ăn chuối cùng cháo yến mạch và các loại hạt vào buổi sáng.

2. Ăn một quả chuối trước bữa chính

Ăn chuối trước bữa ăn tạo cảm giác no, nhờ đó kiểm soát lượng thực phẩm trong bữa hiệu quả hơn, tránh tiêu thụ nhiều hơn mức cơ thể cần. Chất xơ có trong chuối khi tiêu thụ từ đầu bữa còn có tác dụng ổn định đường huyết, có lợi cho giảm cân, giảm mỡ.

3. Ăn chuối thay đồ ăn vặt

Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Bản Yuka Igo khuyên nên ăn chuối thay cho các món ăn vặt kém lành mạnh. Một phần đồ ăn nhẹ có khoảng 250 - 350 calo, trong khi một quả chuối chứa chưa đến 100 calo, lại chứa nhiều chất xơ.

4. Ăn chuối trước và sau khi tập luyện

Trong chuối có đường fructose được hấp thụ chậm nên duy trì năng lượng cho cơ thể lâu hơn. Ngoài ra chuối chứa các loại carbohydrate khác được chuyển hóa chậm và giải phóng đường vào máu từ từ để đáp ứng cho những hoạt động thể lực kéo dài hàng giờ sau đó. Lượng potassium cao trong chuối còn giúp duy trì trương lực cơ, làm giảm nguy cơ vọp bẻ ở vận động viên.

Ăn một quả chuối sau khi tập thể dục, thể thao cũng có thể giúp tăng cường việc sản xuất ra glycogen trong cơ, làm giảm phản ứng viêm, cơ bắp hồi phục nhanh hơn.

(Theo Sundaymore)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]