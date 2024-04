Dừng ngay 5 việc này để tóc đỡ bết chặt vào da đầu

Tóc bết dầu, dính chặt vào da đầu không chỉ gây mất thẩm mỹ, khó chịu. Điều này còn phần nào phản ứng việc bạn đã không chăm sóc đúng cách cho da đầu. Về lâu dài, khi các tuyến bã nhờn bã nhờn hoạt động quá mức, da đầu dễ gặp tình trạng gàu, nấm, đôi khi rất khó khắc phục nếu đã trở nên nghiêm trọng.

Để hạn chế tiến tới điều trị dứt điểm tình trạng tóc bế, da đầu nhiều dầu, bạn cần ngừng làm ngay những việc dưới đây. Chúng có thể là nguyên nhân chính khiến tóc bạn lúc nào cũng như ngâm nước cả tuần trời.

Gội đầu hàng ngày

Tóc bết – gội nhiều – tóc bết hơn – gội nhiều hơn, vòng luẩn quẩn này không hề hiếm gặp với các chị em. Những tưởng gội đầu nhiều sẽ làm tóc sạch, không bị tiết dầu song thực chất, làm sạch da đầu quá mức càng kích thích các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn để cân bằng lại lượng dầu đã bị mất. Liên tục dùng hóa chất lên da đầu còn gây mất cân bằng độ pH, khiến các nang tóc trở nên yếu và dễ rụng hơn. Thay vì ngày nào cũng gội đầu, bạn nên gội cách ngày hoặc tối đa 3 lần/tuần và lựa chọn các sản phẩm dịu nhẹ, tránh dùng móng tay chà xát mạnh khi gội.

Chải, vuốt tóc liên tục

Cũng như việc gội đầu, tác động lên tóc nhiều lần trong ngày bằng tay hay lược đều không phải việc nên làm nếu muốn có mái tóc khỏe đẹp. Chải đầu nhiều dù giúp tóc trông mượt hơn nhưng cũng kích thích da dầu, dễ khiến dầu tiết ra nhiều hơn trong khi dùng tay vuốt lên tóc khiến vi khuẩn, bụi bẩn, mồ hôi từ tay bám lên tóc, càng khiến tình trạng tóc bết thêm nặng nề. Cũng như bàn tay, những chiếc lược dùng để chải đầu không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Hãy vệ sinh chúng thường xuyên nếu không muốn công sức giữ tóc bồng bềnh của bạn đổ sông đổ bể.

Dùng nước quá nóng

Không ít người có thói quen dùng nước nóng để tắm gội, bất kể mùa đông hay mùa hè. Tuy nước nóng tạo ra cảm giác dễ chịu, thư giãn và có khả năng làm sạch sâu song nó cũng là nguyên nhân gây khô da, khiến da tiết dầu tích cực hơn nữa để cân bằng lại. Gội đầu bằng nước quá nóng không chỉ dễ làm da đầu tổn thương, nó còn khiến tóc bên ngoài bóng dầu nhưng bên trong khô xơ, kém chắc khỏe và nhanh chóng bị đào thải. Bạn nên gội đầu bằng nước ấm, sau đó xả lại với nước mát hoặc nước lạnh để se khít các lỗ chân lông trên da đầu, giúp tóc mượt mà hơn.

Để tóc ướt đi ngủ

Để tóc ướt khi đi ngủ có thể tạo điều kiện cho nấm da đầu phát triển, làm da đầu bí bách, gây bết dính tóc. Tóc ẩm ướt khi ngủ còn là gây ra những tình trạng nghiêm trọng hơn về sức khỏe, chắc chắn không phải thói quen nên duy trì của những người muốn có mái tóc bóng đẹp. Sau khi gội đầu, hãy dùng khăn bông khô mềm thấm nhẹ cho hết nước trước khi dùng máy sấy ở chế độ nhiệt vừa phải để làm khô tóc, đặc biệt là phần chân tóc gắn với da dầu.

Lạm dụng máy tạo kiểu

Không thể phủ nhận độ tiện lợi của các loại máy tạo kiểu tóc. Chúng cũng giúp tiết kiệm tiền bạc và cho ra đời những kiểu tóc bồng bềnh, tự nhiên hơn so với việc làm tóc bằng hóa chất ở salon. Song đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bết, tóc dầu. Các loại máy ép, máy làm tóc xoăn, dập xù chân tóc với nhiệt độ lên tới hơn 200 độ C có thể cho đời kiểu tóc như ý trong thời gian ngắn nhưng cũng khiến dầu trên da đầu phải tiết ra liên tục do bị kích thích.

Tóc bạn sau đó sẽ thường xuyên ở trong tình trạng ướt dầu, ẹp chặt vào da đầu, về lâu dài cực kỳ tổn hại, xơ rối và dễ dụng. Nếu muốn dùng các loại máy làm tóc, hãy ưu tiên các thương hiệu chất lượng cao, nhiệt độ điều chỉnh ở mức vừa đủ, dùng thêm các sản phẩm dưỡng trước và sau khi làm tóc để tóc được bảo vệ tối đa.

