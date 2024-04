Cô gái đẹp tựa “thần Vệ Nữ” nhờ không kiêng thứ này

Via Olivia là nickname của một người mẫu tự do người Hàn Quốc. Cô nàng khiến mọi phụ nữ ghen tị vì hội tụ đủ yếu tố hút ánh nhìn như da trắng, chân dài, mặt xinh, suối tóc óng mượt…

Không chạy theo chuẩn “mình dây” phổ biến tại xứ kim chi, Via Olivia theo đuổi vẻ đẹp đầy đặn, có da thịt kiểu “thần Vệ Nữ”. Trên thực tế, vóc dáng của nàng mẫu xinh đẹp cũng khiến người ta liên tưởng tới các nữ thần từ truyện cổ bước ra đời thực. Không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng phát sáng, người đẹp còn ghi điểm bởi đường cong hút mắt. Vòng 1 và vòng 3 của Via Olivia vô cùng đầy đặn, nở nang trong khi vòng 2 lại vừa vặn, tuy không nổi cơ bụng số 11 nhưng thắt eo lúc nào cũng rõ nét, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Via Olivia không theo đuổi vẻ đẹp “mình dây”, cô nàng gây ấn tượng bởi sự đầy đặn, nở nang

Để có đường cong mướt mắt nhưng vẫn tràn đầy sức sống thay vì gầy nhẳng, cò hương, Via Olivia không hề kiêng khem như nhiều chị em. Trong phi phần lớn phụ nữ thường tránh xa những món ăn nhiều calo, chất béo, điển hình như thịt mỡ thì Via Olivia ngược lại. Ngoài những thực phẩm có lợi cho dáng vóc, sức khỏe như thịt nạc, rau xanh, cá béo, cô nàng còn ăn cả thịt ba chỉ. Via Olivia quan niệm, một lượng chất béo vừa đủ sẽ giúp phụ nữ duy trì vẻ đẹp mỡ màng, tươi tắn thay vì cơ thể “không mỡ thừa” như nhiều người vẫn hướng tới.

Via Olivia cũng không kiêng cơm trắng như các chân dài khác. Người đẹp cho phép mình ăn cơm trắng đều đặn mỗi ngày nhưng với lượng vừa phải. Khi ăn cơm trắng, Via Olivia thích kết hợp thêm các gia vị trộn cơm phổ biến của Hàn Quốc như rong biển, mè rang, kim chi… Đây đều là các thực phẩm thường gặp trong thực đơn của người Hàn, chứa nhiều chất xơ, khoáng chất, rất có lợi cho quá trình tiêu hóa và cân bằng vóc dáng.

Không cần ăn kiêng khắt khe, Via Olivia thích cơ thể có lượng mỡ vừa đủ để trông luôn đầy sức sống

Một trong những bí quyết dưỡng nhan khác được Via Olivia áp dụng bên cạnh ăn uống đa dạng là tắm onsen. Người đẹp thường lui tới các nơi có suối khoáng nóng tự nhiên, tận hưởng tắm onsen như một cách vừa thư giãn, vừa thải độc da. Via Olivia cũng thích bơi lội. Đây là cách đơn giản giúp cô nàng đốt cháy calo, tăng sức mạnh cơ bắp và rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể. Ngoài bơi lội, người đẹp tới phòng Pilates mỗi tuần 3-4 buổi. Dưới sự hướng dẫn của các PT chuyên nghiệp, tập Pilates giúp Via Olivia định hình đường cong đồng thời vẫn bảo toàn nét mềm mại cho cơ thể.

Via Olivia rất thích uống rượu vang. Cô thường dùng một ly rượu vang kèm bữa ăn chính hoặc buổi tối, khi xem TV, trước khi đi ngủ. Rượu vang nổi tiếng là đồ uống chứa nhiều chất chống oxy hóa, rất có lợi cho nhan sắc, tinh thần của phụ nữ. Nhờ rượu vang, Via Olivia có giấc ngủ sâu. Ngủ đủ giấc và ngủ sâu cũng là bí quyết giúp người đẹp luôn có trạng thái tinh thần và ngoại hình tốt nhất.

Via Olivia mang vẻ đẹp của “thần Vệ Nữ” đời thực với đường cong hút mắt, làn da phát sáng

Dù không nhận lời quảng cáo cho nhiều thương hiệu, Via Olivia vẫn có cuộc sống dư dả, sang chảnh, thường xuyên du lịch khắp nơi

Cô nàng sở hữu lượng fan nam đông đảo, hiện tại vẫn độc thân

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]