Danh tính bóng hồng xinh tựa thiên thần, sáng bừng giữa vườn nho

Cô gái đăng tải loạt ảnh khoe dáng đẹp ở vườn nho.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh một người đẹp diện áo ba lỗ phối cùng quần jeans short, tạo dáng giữa vườn nho. Trong trang phục đơn giản, make up nhẹ nhàng, cô hoàn toàn nổi bật nhờ gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn và vóc dáng chuẩn chỉnh. Nhiều bình luận khen ngợi cô đẹp tựa nữ thần, thiên thần,...

"Đẹp như một bức tranh", "Tôi đã bị mê hoặc ngay lần đầu nhìn vào loạt hình ảnh này", "Tuyệt đẹp, không cần phấn son cầu kỳ hay ăn vận gợi cảm, đây vẫn là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hedy Haier thu hút hơn nửa triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân.

Những hình ảnh đời thường được Hedy Haier chia sẻ lên trang cá nhân luôn nhận về lượng tương tác cao từ người hâm mộ.

Được biết, cô gái trong hình là Hedy Haier - giọng soprano nổi tiếng. Cô bắt đầu học thanh nhạc từ năm 10 tuổi. Sau đó học chuyên ngành thanh nhạc tại The Hong Kong Academy for Performing Arts và tốt nghiệp loại xuất sắc. Cô giành được học bổng và theo học thạc sĩ tại Royal College of Music. Hiện tại, người đẹp này cũng đang sinh sống tại Anh. Ngoài việc học tập, biểu diễn, sản xuất nhạc, cô còn đi dạy thêm về âm nhạc.

Ngay từ thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, những hình ảnh của Hedy Haier đã được các tờ báo, trang tin như HK01, Chinatimes,... chia sẻ với nội dung khen ngợi nhan sắc và tài năng nổi bật của cô. Đồng thời khen ngợi cô là "nữ thần đời thực", "Nami phiên bản đời thực", "Nàng tiên giáng trần",...

Sắc vóc xinh đẹp của Hedy Haier.

Hedy Haier thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống lên trang cá nhân.

Hedy Haier sở hữu vóc dáng đáng mơ ước với vòng eo siêu nhỏ, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt đẹp thanh tú cùng nụ cười tươi tắn giúp cô trông nổi bật trong từng khung hình. Trên trang Instagram cá nhân hơn nửa triệu người theo dõi, Hedy Haier thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường và các chuyến đi, chụp hình cùng thiên nhiên. Hedy Haier cho hay hiện tại cô đang chuyên tâm học tập, phát triển âm nhạc cổ điển và cũng hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn. Đồng thời, cô cũng dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Trong các bức hình đăng tải lên trang cá nhân, người đẹp chọn những thiết kế đơn giản giúp tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp, nhờ chăm chỉ tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Hedy Haier cao 1m72, nặng 54kg, vóc dáng cân đối. Ở tuổi 27, cô vẫn chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày, giúp đốt cháy calo, cơ thể thêm phần săn chắc, dẻo dai hơn.

Cô nàng chăm chỉ tập luyện để có được vóc dáng mơ ước.

Để có được vòng eo nhỏ và đôi chân thẳng như hiện tại, Hedy Haier luôn giữ tư thế ngồi, đi và đứng thẳng lưng, đầu cổ giữ thẳng trục với lưng, mắt nhìn về phía trước và hít thở đều. Khi ngồi, hai chân phải để song song, không được vắt chéo chân. Ngoài ra, người đẹp cũng hạn chế đi giày cao gót, mang vác các vật nặng.

Với cô, làn da thể hiện được tình trạng sức khỏe cũng như là yếu tố quyết định nhan sắc, thế nên, ngoài việc skincare hằng ngày, người đẹp này còn bổ sung thêm một số loại thực phẩm chức năng giúp bổ sung collagen, chống lão hóa.

Vốn là tạng người khó lên cân, cô không ăn kiêng quá khắt khe, song cô thường lựa chọn những loại thực phẩm sạch và tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, cô cho hay không bỏ bữa và ngủ đủ giấc, đúng giờ cũng là bí kíp để cô đẹp ở cả bên trong lẫn bên ngoài.

Đặc biệt, vì tính chất công việc, cô gần như không uống nước ngọt, đồ uống có gas, có cồn và nước đá lạnh. Thay vào đó, người đẹp thường uống các loại trà, nước lọc hoặc nước ép hoa quả.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]