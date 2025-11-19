Chu Thanh Huyền bị chê 'nói quá' khi khoe tóc nặng 3 kg

"Gì mà tóc nặng 3 kg được", "Làm gì có bộ tóc nào nặng được 3 kg vậy", "Chắc nhúng cả tóc vào nước nên mới tính là 3 kg", "Bộ tóc dày lắm thì được nửa ký chứ lấy đâu ra mà 3 kg, nặng ngần đấy thì cổ nào giữ cho được"... là những ý kiến bình luận bên dưới video của Chu Thanh Huyền đăng tải trên TikTok hôm 16/11.

Chu Thanh Huyền tự định lượng mái tóc 'nặng 3kg'.

Theo Heathline, nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Báo cáo Khoa học ước tính, một người khỏe mạnh thường có từ 80.000 đến 120.000 sợi tóc. Với độ dài tóc khoảng 15 cm, trọng lượng của mái tóc sẽ khoảng 173 g - 369 g. Với mái tóc dài qua hông, độ dài ước tính khoảng 80 cm, trọng lượng tóc có thể dao động từ 920 g đến gần 2.000 g. Tuy nhiên việc tính toán này chỉ mang tính tương đối vì độ dày mỏng của tóc từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc thường không đều nhau. Bên cạnh đó, mật độ phân bổ tóc ở các vùng da đầu cũng không đồng đều. Cùng một độ dài nhưng trọng lượng tóc của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết cấu tóc, độ ẩm, mức độ khô xơ của tóc...

Ngoài những ý kiến xoay quanh trọng lượng mái tóc của Chu Thanh Huyền, nhiều người xem thừa nhận tóc nàng WAG sinh năm 2000 dày đẹp, óng ả. Từ khi nổi tiếng nhờ chuyện tình với cầu thủ Quang Hải, Chu Thanh Huyền gắn liền với hình ảnh mái tóc dài thướt tha. Cô nhiều lần tiết lộ tóc mọc dày, khỏe đẹp nhờ chăm chỉ uống viên bổ sung biotin, dưỡng, hấp tóc và tỉa bớt phần ngọn tóc khô xơ định kỳ.

Chu Thanh Huyền và con trai đầu lòng - bé Lido.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000 tại Sơn Tây, Hà Nội, hiện kinh doanh tự do. Cô là chủ một công ty kinh doanh mỹ phẩm với quy mô hàng chục người. Từ khi kết hôn với Quang Hải, Thanh Huyền được công chúng biết đến nhiều hơn, fanpage bán hàng của cô vượt mốc 4,3 triệu lượt theo dõi. Quang Hải và Chu Thanh Huyền tổ chức đám cưới hồi tháng 3 - 4/2024 ở Đông Anh và khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Tháng 7 cùng năm, hai người đón con trai đầu lòng - bé Lido.

Gần đây, Chu Thanh Huyền bị tố cáo bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng Ohui Prime (Hàn Quốc) không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế.