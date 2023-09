Chỉ một bài tập duy nhất tăng cường cơ lõi, giúp eo thon, tay chắc khỏe

Mọi người chọn tập thể dục vì lý do riêng. Một số làm điều đó để giảm cân và lấy lại vóc dáng. Những người khác cảm thấy tuyệt vời do tăng endorphin. Và nhiều người chỉ tập để mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Hóa ra, tập thể dục hàng ngày cũng là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa và giảm bớt một số cơn đau do lão hóa. May mắn thay, có rất nhiều bài tập có thể bao gồm vừa giúp bạn có vóc dáng đẹp lại ngăn chặn các cơn đau, đặc biệt là những bài tập tác động đến cốt lõi của bạn.

Để tìm hiểu thêm về vô số lợi ích của các bài tập cốt lõi và khám phá bài tập tốt nhất hiện có để giúp bạn giữ dáng và giảm đau, chúng tôi đã nói chuyện với Luke Milton, Huấn luyện viên nổi tiếng tiết lộ có một bài tập đặc biệt mà bạn có thể thực hiện hàng ngày để đạt được những lợi ích này: plank cẳng tay

Bài tập plank cẳng tay tiêu chuẩn là một trong những bài tập mà anh ấy thường áp dụng. Huấn luyện viên này làm việc đó hàng ngày—và mọi người trên 40 tuổi đều có thể được hưởng lợi từ việc làm tương tự! Khi bạn rèn luyện cơ thể của mình bằng một bài tập như bài này, bạn đang chuẩn bị cho cơ thể mình thành công cả về mặt giảm đau và giảm cân.

Phần lõi là trung tâm của cơ thể, đồng thời lưu ý rằng vì lý do này: Phần lõi khỏe là điều bắt buộc đối với một cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Đó là bởi vì khi bạn tăng cường sức mạnh cốt lõi của mình, bạn không chỉ tăng cường cơ bụng. Bạn đang tăng cường cơ bắp ở lưng dưới, xương chậu, hông và bụng, do đó giúp các bài tập của bạn hiệu quả hơn.

Không có gì bí mật khi tập luyện cơ bụng là một trong những cách tốt nhất để giảm cân và ngăn ngừa tăng cân ở vùng bụng của bạn (đặc biệt là khi kết hợp với các bài tập tim mạch dồi dào), nhưng bạn có biết chúng cũng có thể giúp giảm đau ở lưng không? Đó là bởi vì, bạn đang tăng cường sức mạnh cho cơ lưng trong khi tập luyện phần cốt lõi của mình. Đặc biệt, cơ bắp khỏe mạnh ở lưng dưới rất quan trọng để giảm đau lưng

Đầu tiên, plank là một bài tập toàn thân không chỉ nhắm vào cơ bụng. Khi thực hiện đúng cách, nó sẽ tác động đến cơ mông, cơ tứ đầu và thậm chí cả phần trên cơ thể, đặc biệt là vai. Sự tham gia toàn diện của nhiều nhóm cơ này làm cho việc tập luyện hiệu quả hơn.

Bây giờ bạn đã biết các bài tập cốt lõi tuyệt vời như thế nào đối với cơ thể của mình, bạn có thể đang tự hỏi cách tốt nhất để thực hiện động tác plank cẳng tay hàng ngày để có kết quả tối ưu.

Bắt đầu ở tư thế nằm sấp trên khuỷu tay và đầu gối. Khi đã ổn định, hãy duỗi thẳng chân, giữ thẳng lưng và giữ yên hông. Tiếp theo, bạn nên hóp xương sườn và hông rồi hóp bụng vào, giữ tư thế này trong 45-60 giây. Sau đó, chỉ cần lặp lại các bước đó 3 lần!

Nếu ban đầu bạn thấy điều này quá khó khăn, bạn có thể dễ dàng thực hiện. Sự hồi quy là thực hiện động tác này bằng đầu gối của bạn. Nếu làm như vậy thì cũng đặt ngón chân xuống đất để tăng hiệu quả của bài tập.

Cho dù bạn có cần tăng cường sức mạnh của mình bằng cách bắt đầu bằng đầu gối hay không, thì động tác plank bằng cẳng tay là một cách tuyệt vời để rèn luyện cơ cốt lõi của bạn mỗi ngày.

