Cách cứu vãn làn da đẹp mượt mà dù lỡ say xỉn dịp lễ

Các bữa tiệc ngày lễ có thể khiến làn da bạn xấu xí do say khướt. Rượu có thể gây giữ nước trên mặt bạn. Sau một đêm uống rượu, sáng hôm sau bạn có thể bị đầy hơi và sưng húp.

Rượu cũng gây mất nước. Mất nước có thể làm giảm độ ẩm và khiến da trông thiếu sức sống, thậm chí làm cho nếp nhăn và nếp nhăn rõ rệt hơn. Đối với một số người dễ bị bệnh rosacea, rượu có thể làm tăng tình trạng đỏ bừng mặt, làm mẩn đỏ nặng hơn và dẫn đến khả năng bùng phát bệnh.

Quy trình chăm sóc da sau cơn say vào buổi sáng của bạn:

Cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho làn da (và cơ thể) của bạn vào buổi sáng sau một đêm say sưa. Điều quan trọng là phải uống nhiều nước để phục hồi lượng nước trong cơ thể trước hoặc sau khi đi chơi đêm. Các sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm như axit hyaluronic cũng có thể chống lại tình trạng da khô hoặc mất nước do uống rượu giúp tăng cường độ ẩm và độ rạng rỡ cho da có chứa sự kết hợp của peptide, vitamin C và E. Chẳng hạn như sản phẩm dưỡng da chứa axit hyaluronic. Nó cũng có thể giúp làm đầy đặn da cũng như cải thiện sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn.

Ngoài việc tập trung dưỡng ẩm, bạn cũng có thể sử dụng cây lăn đá hoặc dụng cụ mát-xa mặt để giúp giảm bọng mắt. Ví dụ như cây lăn mặt tinh thể thạch anh hồng là công cụ giúp làm dịu, làm dịu và làm sạch da. Và nếu bạn thực sự muốn hồi sinh làn da của mình, chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên đi chăm sóc da mặt.

Những điều cần tránh trong quy trình chăm sóc da khi lỡ say rượu:

Bạn cũng nên đối xử tử tế với làn da của mình sau khi say xỉn. Bạn nên bỏ qua axit và retinol trong vài ngày vì da của bạn đang ở trạng thái nhạy cảm. Làn da của bạn vốn đã nhạy cảm và mất nước. Chỉ cần sử dụng sản phẩm chăm sóc da tự nhiên nhẹ nhàng, hoạt tính nhưng không gây mẫn cảm cho hàng rào lipid của bạn.

Ngoài ra bạn cũng nên bỏ qua các loại xà phòng và tẩy tế bào chết mạnh. Tốt nhất là bạn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt dịu nhẹđể không khiến da bị bong tróc hoặc căng cứng.

Và nếu bạn đang dự định tiêm bất kỳ loại thuốc tiêm nào, bạn có thể muốn sắp xếp lại cuộc hẹn của mình. Tiến sĩ da liễu Garshick giải thích: “Rượu có thể làm tăng nguy cơ bị bầm tím, vì vậy tốt nhất là nên tránh các loại thuốc tiêm như Botox hoặc chất làm đầy vào ngày sau một đêm uống rượu. Mặc dù vẫn an toàn để thực hiện, nhưng tốt nhất là thực hiện để tránh bị bầm tím hoặc sưng tấy."

Làm thế nào để tránh da nôn nao:

Cách duy nhất để thực sự tránh cảm giác nôn nao là không uống rượu. Nếu điều đó không có trong thẻ, thì uống nước là cách tốt nhất để tránh cảm giác nôn nao và ảnh hưởng của nó đối với da.

Hãy giữ nước càng nhiều càng tốt và đảm bảo dưỡng ẩm cho da để giúp giữ ẩm càng nhiều càng tốt. Bạn cũng có thể sử dụng các loại huyết thanh dưỡng ẩm như để tăng cường độ ẩm và làm căng mọng da.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/cach-cuu-van-lan-da-dep-muot-ma-du-lo-say-x...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/cach-cuu-van-lan-da-dep-muot-ma-du-lo-say-xin-dip-le-170086.html