Cổ đầy nếp nhăn, già nua là do bạn chưa biết những điều này

Nếp nhăn ở cổ cũng giống như bất kỳ nếp nhăn nào khác như nếp nhăn quanh miệng, mắt, tay hoặc trán. Mặc dù nếp nhăn là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng một số yếu tố như hút thuốc hoặc tiếp xúc lâu với tia cực tím (UV) có thể khiến nếp nhăn ngày một rõ hơn

Một số nếp nhăn ở cổ là không thể tránh khỏi. Mức độ của các nếp nhăn ở cổ và các dấu hiệu lão hóa da khác được xác định một phần do di truyền học. Tuy nhiên, có một số cách có thể giúp bớt nếp nhăn ở cổ mà bạn có thể thử.

Nguyên nhân xuất hiện nếp nhăn ở cổ

Phơi nắng

Cổ là bộ phận thường bị lãng quên trên cơ thể. Trong khi nhiều người rất tỉ mỉ trong việc thoa kem chống nắng cho da mặt thì vùng da cổ lại bị bỏ quên. Để cổ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ có thể gây ra các nếp nhăn sớm.

Di truyền học

Di truyền đóng một vai trò lớn trong việc làm thế nào và khi nào làn da của bạn sẽ lão hóa. Tuy nhiên, bạn có thể làm chậm các dấu hiệu của nếp nhăn ở cổ bằng cách dưỡng ẩm, không hút thuốc và thoa kem chống nắng.

Chuyển động lặp đi lặp lại

Thực hiện lặp đi lặp lại một chuyển động - chẳng hạn như nheo mắt - sẽ dẫn đến nếp nhăn. Hãy chú ý đến tần suất bạn nhìn xuống hoặc nhìn sang một bên, vì các chuyển động lặp đi lặp lại có thể gây ra các nếp nhăn ở cổ.

Làm thế nào để giảm và ngăn ngừa nếp nhăn ở cổ?

Thoa kem retinoid

Retinoid có nguồn gốc từ vitamin A. Đây là một trong những thành phần chống lão hóa được nghiên cứu và nổi tiếng nhất. Một số sản phẩm có tỷ lệ retinol cao 2% là mức cao nhất mà không cần bác sĩ kê.

Tốt nhất là bắt đầu thoa retinoid với một lượng nhỏ lên cổ trong vài ngày. Nếu không, thành phần này có thể gây khô da và bong tróc da nghiêm trọng. Có đến 5 dạng retinol nên bạn hãy trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ để tìm được loại phù hợp cho vùng da cổ của mình.

Dưỡng ẩm cho cổ

Nhiều người nhớ dưỡng ẩm cho da mặt nhưng lại rất dễ quên vùng da cổ. Một số sản phẩm dưỡng ẩm được sản xuất dành riêng cho cổ.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy một loại kem dưỡng da cổ không xác định có "khả năng nhanh chóng và liên tục" để cải thiện các dấu hiệu lão hóa bao gồm cả nếp nhăn. Dưỡng ẩm cho da sẽ giúp da trông căng mọng, ít nếp nhăn hơn và cũng có thể giúp ngăn ngừa các nếp nhăn hình thành trong tương lai.

Hãy tìm một loại kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy chất này có "tác dụng giữ ẩm đáng kể về mặt thống kê". Axit hyaluronic cũng có trong chất làm đầy dạng tiêm mà nghiên cứu sơ bộ đã phát hiện ra là có hiệu quả trong việc giảm các nếp nhăn ngang cổ.

Hãy thử serum vitamin C

Một số nghiên cứu cho thấy rằng vitamin C thực sự có thể giảm một số tác hại do tia UV và các yếu tố môi trường khác gây ra bằng cách khử hoạt tính của các gốc tự do. Việc giảm nếp nhăn trong nghiên cứu đã được quan sát thấy sau 12 tuần, vì vậy hãy kiên trì sử dụng serum vitamin C để giảm nếp nhăn cổ trong ít nhất 3 tháng.

Dùng kem chống nắng

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy việc sử dụng kem chống nắng thường xuyên có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa da. Dùng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30 mỗi ngày và nhớ thoa lại ít nhất 2 đến 3 giờ một lần cho phần cổ.

Dùng miếng dán cổ

Giống như mặt nạ giấy cho khuôn mặt, có những miếng dán và mặt nạ bạn có thể mua dành riêng cho việc dưỡng vùng cổ. Việc sử dụng miếng dán cổ giúp cải thiện vẻ ngoài, kết cấu của da và làm giảm các nếp nhăn.

Nhiều miếng dán trên thị trường được làm từ 100% silicone giúp dưỡng ẩm, làm đầy các nếp nhăn trên cổ hiệu quả.

Hãy chú ý đến cách bạn cầm điện thoại

Bạn có thể đã nghe nói về "text neck", tức là chứng đau hoặc nhức ở cổ do nhìn xuống điện thoại. Bạn có biết chuyển động lặp đi lặp lại này cũng có thể gây ra các nếp nhăn ở cổ không?

Tất cả các nếp nhăn được gây ra một phần bởi các chuyển động lặp đi lặp lại. Đây là lý do tại sao những người hút thuốc thường có nếp nhăn quanh miệng chẳng hạn. Việc liên tục nhìn xuống điện thoại có thể khiến cổ bạn bị nhăn. Theo thời gian, những nếp nhăn này biến thành nếp nhăn vĩnh viễn.

Khi bạn đang sử dụng điện thoại, hãy thử đặt nó trước mặt và nhìn thẳng về phía trước. Ban đầu có thể cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sự điều chỉnh lối sống này có thể ngăn hình thành các nếp nhăn ở cổ.

Không hút thuốc

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Khói thuốc lá làm hỏng collagen và nicotin khiến các mạch máu bị hạn chế, điều đó có nghĩa là da nhận được ít oxy hơn và sẽ trông già hơn và nhăn nheo hơn.

Một nghiên cứu năm 2013 được thực hiện trên các cặp song sinh giống hệt nhau cho thấy những người hút thuốc có nhiều nếp nhăn hơn đáng kể so với người song sinh không hút thuốc.

Ngay cả khi bạn hiện đang hút thuốc, một nghiên cứu năm 2010 cho thấy rằng bằng cách bỏ hút thuốc, làn da sẽ tự trẻ hóa và trông trẻ hơn đến 13 tuổi.

