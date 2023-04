Body quyến rũ của "cô dâu An Giang 100 tỷ" vừa cưới chồng gốc Hong Kong siêu giàu

Cô dâu Tuyết Nhi 27 tuổi, quê Long An, An Giang (hiện sống tại New York) đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây bởi "siêu đám cưới" có hồi môn hơn 100 tỷ đồng bao gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng) và 1 tòa nhà (hiện là ngân hàng) ở mặt đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỉ đồng. Ngoài ra, anh trai còn tặng Tuyết Nhi một chiếc ô tô sang G63 tại New York. Về phía nhà trai, bố mẹ cũng dành tặng cặp đôi những món trang sức giá trị như vòng cổ 1,6 tỉ đồng, vòng tay kim cương 1,5 tỉ đồng, cuốn "album" ngập vàng cưới, 2 tấm séc trị giá 5 tỉ đồng… và một căn nhà tại New York có giá 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng).

Hình ảnh trong hôn lễ của Tuyết Nhi "gây sốt" trên MXH những ngày vừa qua.

Sau khi tổ chức đám cưới bên Mỹ, mới đây clip về hôn lễ mang tên "Khu vườn của ba mẹ" của Tuyết Nhi - Samuel Lam tại quê nhà An Giang cũng nhận được nhiều lượt xem không kém bởi sự xa hoa, hoành tráng.

Đám cưới ở Mỹ và An Giang của Tuyết Nhi và chồng người Mỹ gốc Hoa.

Trong đám cưới, Tuyết Nhi diện 2 váy cưới của NTK Việt Nam được thực hiện theo ý tưởng của mình. Cô chia sẻ: “Bạn bè hỏi tôi tại sao không chọn váy cưới của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Đơn giản, tôi muốn ủng hộ người Việt. Thợ thủ công của nước ta rất giỏi và chịu lắng nghe khách hàng. Họ đã làm đi làm lại theo yêu cầu của tôi, một điều khó có được khi đặt váy cưới của các nhà thiết kế nước ngoài”.

Tuyết Nhi lựa chọn váy cưới do NTK Việt Nam thực hiện.

Ở ngoài đời, Tuyết Nhi gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, mảnh mai, cao ráo cùng loạt váy áo điệu đà, chuẩn tiểu thư. Tuyết Nhi kết thân với nhiều bộ môn thể thao như yoga, gym. Đặc biệt, cô thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, bơi lội, chèo thuyền và tập yoga cùng nhóm bạn trên bãi biển.

Vóc dáng quyến rũ ngoài đời của Tuyết Nhi.

Leo núi là hoạt động mà Tuyết Nhi thích nhất, giúp tiêu hao năng lượng khá lớn nên giảm mỡ thừa vô cùng hiệu quả nhờ sự tham gia của nhiều nhóm cơ trên cơ thể, trong đó có nhóm cơ bụng. Ngoài ra, leo núi ngoài trời giúp cho cơ thể dẻo dai, nhanh nhẹn và hoạt động linh hoạt hơn.

Tuyết Nhi đặc biệt thích các hoạt động ngoài trời như leo núi.

Ngoài ra, cô còn tập gym và yoga.

