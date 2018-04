Bóc trần sự thật về những body hoàn hảo trên mạng xã hội

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:48 AM (GMT+7)

Thật bất ngờ khi biết bí quyết sở hữu vòng 3 đẹp như mơ không nằm ở việc bạn tập chăm chỉ đến đâu.

Mất cả năm tập luyện đổ mồ hôi nhưng blogger này không nhìn thấy kết quả khả quan

Ngày nay, chỉ cần ngồi một chỗ, di con trỏ chuột trên màn hình máy tính hay lướt nhẹ ngón tay trên chiếc điện thoại thông minh, không khó để nhận ra có quá nhiều quý cô sở hữu thân hình nóng bỏng đến nghẹn người: vòng một nở nang vừa vặn, vòng hai săn chắc nổi múi, còn vòng ba thì khỏi nói, căng đầy và gợi cảm chẳng kém gì chị em cô Kim “siêu vòng ba”.

Những lúc như thế, bạn thường cảm thấy như thế nào? Tự ti, nhanh tay thoát ra khỏi mấy ứng dụng hay là có thêm động lực để tập luyện điên cuồng cho sớm bằng chị bằng em?

Dù thuộc tuýp nào thì bạn cũng nên nghe Leanne Ward, một blogger người Úc kể về trải nghiệm của mình!

Leanne chia sẻ rằng cô không thuộc tuýp người may mắn sở hữu vòng 3 vun cao. Vậy nên sau khi ngắm những hình ảnh đến từ mạng xã hội, cô đã lao vào tập luyện, những mong một ngày kia mình có thể sở hữu body mà cô hằng ao ước.

Thế nhưng, sau một năm chăm chỉ, những thay đổi mà Leanne nhìn thấy trên cơ thể gần như không đáng kể! Cuối cùng, cực chẳng đã, Leanne phải “mặt dày” nhắn tin cho một blogger mà cô đã hâm mộ từ lâu để hỏi về bí quyết của cô ấy.

Cho tới ngày cô nhận ra tất cả đều chỉ là thủ thuật!

Kết quả là, blogger kia không những không mắng chửi mà còn rất nhiệt tình chia sẻ bí quyết để giúp sở hữu vòng 3 đẹp như mơ. Nhưng bất ngờ hơn nữa là, bí quyết ấy không nằm ở những bài tập đến toát mồ hôi cả trong giấc mơ, mà nằm ở kỹ năng...chụp ảnh “sống ảo”!

Vậy là Leanne đã học được rằng, những thân hình săn chắc và nuột nà, những vòng 3 tròn trịa căng đầy mà cô nhìn thấy hàng ngày trên Instagram kia không phải 100% đều do luyện tập mà có. Hầu hết đều chỉ là do áp dụng một vài thủ thuật tạo dáng, chọn góc chụp, có khi là cả can thiệp phần mềm chỉnh sửa mới có được thân hình ai ai cũng phải ghen tị.

Để chứng minh điều mình ngộ ra là chân lý, chính Leanne cũng đã thử nghiệm bằng cơ thể mình:

Cùng một người, cùng một bộ trang phục nhưng chỉ cần tạo dáng khác đi một chút, bạn đã có ngay vòng 3 không chê vào đâu được! (Bên phải là ảnh mô tả chính xác vóc dáng thật của cô)

Chọn ánh sáng tốt một chút, nghiêng người thêm chút nữa, bạn có ngay thân hình ai ai cũng ao ước

Thiết kế quần bikini có thể quyết định rất nhiều tới việc bạn trông tầm thường hay gợi cảm chết người

Học từ người nổi tiếng đây: nhớ chống một tay vào eo khi chụp ảnh, bạn sẽ ăn gian được vài cm vòng 2 là ít!

Không cần nhờ tới photoshop, chiếc bụng bèo nhèo cũng tự nó biến mất khi bạn thẳng lưng, hóp bụng

Thực tế thì không phải ai cũng đẹp như những tấm hình họ đăng tải trên mạng xã hội

Tuy nhiên, blogger này vẫn khuyên mọi người hãy sống một cuộc sống lành mạnh, chăm chỉ vận động