Bí quyết sắc vóc nữ tiếp viên hàng không trong "The Glory"

Cha Joo Young gây chú ý với những cảnh quay táo bạo trong phim.

Bộ phim "The Glory" (Vinh quang trong hận thù) đã và đang là tâm điểm đối với đông đảo người xem truyền hình. Ở Việt Nam, những bài đăng liên quan đến bộ phim này cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh nữ chính Song Hye Kyo, diễn viên phụ như Cha Joo Young cũng là cái tên nhận về nhiều sự chú ý.

Nhân vật Choi Hye Jeong của cô là tiếp viên hàng không. Người này cũng là thành viên của nhóm bắt nạt Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) Trong phần 2, nữ diễn viên sinh năm 1990 không ngần ngại đóng cảnh nude. Phân đoạn trên gây không ít tranh cãi vì táo bạo.

Cô đảm nhận vai tiếp viên hàng không Choi Hye Jeong.

Cha Joo Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014 với một số bộ phim như "Cheese in the Trap", "Wok of Love", "Jugglers",... Trước đó cô từng làm người mẫu ảnh.

Ngoài ra, nữ diễn viên 1990 từng đi du học tại Mỹ và có bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh. Không chỉ nhận được những lời khen cho diễn xuất, Cho Joo Young còn được cư dân mạng chú ý vì chiều cao 1m71, thân hình cân đối cùng gương mặt xinh đẹp.

Nữ diễn viên vốn nổi bật với vóc dáng đẹp.

Cha Joo Young có gương mặt xinh đẹp với nét khác lạ.

Trên trang cá nhân, Cha Joo Young có chia sẻ những thói quen rèn luyện. Được biết cô thích bơi lội và tập yoga. Điều này giúp cô có được thân hình cân đối đồng thời giúp dáng người chuẩn hơn, mềm mại, thanh thoát. Cả yoga và bơi lội đều hỗ trợ tích cực trong việc điều chỉnh tư thế.

Về chế độ ăn uống, Cha Joo Young lựa chọn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, ít calo đảm bảo cung cấp đủ chất cho cơ thể như quả bơ, cà chua,...

Cha Joo Young có chiều cao ấn tượng là 1m71.

Cô áp dụng chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng.

