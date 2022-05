Bí quyết giúp Kim So Hyun trở thành 'ngọc nữ' màn ảnh xứ Hàn

Cô gái 23 tuổi đã trải qua một chặng đường dài kể từ những ngày còn là diễn viên nhí, và giờ đây cô đang tạo dựng tên tuổi cho mình không chỉ với vai trò là một diễn viên mà còn là một đại sứ thương hiệu.

Mẹo phối đồ của Kim So Hyun

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Kim So Hyun cho biết: ‘Tôi cảm thấy mình chưa thực sự phát triển được phong cách của mình. Tôi đang trên đường tìm hiểu thêm về những thứ phù hợp với mình và loại phong cách mà tôi cảm thấy thoải mái khi mặc. Ngay cả khi đó là những bộ quần áo đẹp, tôi phải cảm thấy thoải mái khi mặc chúng để những người nhìn vào tôi đánh giá cao chúng. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ trông rất khó xử’.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Kim So Hyun.

Nếu phải lựa chọn mặc áo trễ vai hay váy, Kim So Hyun sẽ chọn áo trễ vai. Theo cô, nếu bạn không phải là tín đồ của những chiếc vòng cổ nhưng vẫn muốn làm nổi bật vẻ ngoài của mình mà trông không quá sexy, bạn nên mặc áo trễ vai kết hợp với một đôi bông tai điệu đà. Sự lấp lánh của món phụ kiện này khiến Kim So Hyun rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Kim So Hyun thích mặc áo trễ vai.

Ngoài áo trễ vai, Kim So Hyun cũng rất thích áo sơ mi xếp tầng. Cô thường kết hợp áo sơ mi với váy. Một trong những cách dễ nhất để Kim So Hyun trông cao hơn là mặc một bộ trang phục trung tính. Khi muốn tăng thêm chiều cao, Kim So Hyun sẽ đổi đôi giày thể thao màu trắng để chọn một đôi giày cao gót màu nude.

‎Khi c ần tham gia một cuộc họp mà vẫn muốn có vẻ ngoài năng động, trẻ trung, thay vì mang theo chiếc túi tote, Kim So Hyun sẽ chọn một chiếc túi đeo chéo và đôi giày cao gót để có vẻ ngoài sắc sảo hơn.

Cô sở hữu phong cách thời trang ấn tượng.

Quy trình skincare của Kim So Hyun

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ: ‘Nhắc đến chăm sóc da, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tôi thích massage. Dù là massage mặt hay massage toàn thân, tôi đều thực hiện một lần mỗi ngày. Mẹo thứ hai của tôi là ăn thức ăn lành mạnh tốt cho da.

Tôi thích ăn uống, nhưng bất cứ khi nào tôi có việc quan trọng phải làm, chẳng hạn như một sự kiện sắp tới, tôi cố gắng ăn những thực phẩm tốt cho làn da và tình trạng thể chất tổng thể của tôi. Mẹo thứ ba của tôi là cố gắng không bị căng thẳng’.

Kim So Hyun tránh căng thẳng để làn da luôn hoàn hảo.

Vì sao Kim So Hyun không bao giờ có mụn?

Nếu bạn đang ở độ tuổi tương đương với Kim So Hyun, mà gặp phải các vấn đề về da như mụn trứng cá, có lẽ bạn sẽ rất ghen tị với làn da mịn màng của cô ấy. Trong số các vấn đề về da, mụn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nếu chưa nói đến việc sẹo mụn không dễ loại bỏ. Kim So Hyun chăm sóc da như thế nào để không bị mụn?

Với cô, chế độ sinh hoạt điều độ là quan trọng nhất nếu chúng ta muốn hết mụn. 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là thời điểm tái tạo da tốt nhất. Dưới đây là những lời khuyên khác từ nữ diễn viên xinh đẹp này.

Cô uống nhiều nước.

Uống đủ nước là việc rất quan trọng để thoát khỏi mụn trứng cá. Nếu chúng ta uống nhiều nước hơn bình thường, mồ hôi hoặc tia cực tím có thể giữ độ ẩm cho da kém dinh dưỡng hơn. Nước làm tăng bài tiết chất thải của da và bổ sung độ ẩm cho da.

Nếu bạn uống soda và kem có chứa nhiều đường khi khát, nó sẽ chỉ gây ra các vấn đề cho da. Nên uống nước từng chút một trước khi khát. Hiện tại, tốt hơn là bạn nên uống nước không lạnh ở nhiệt độ phòng hơn là uống nước lạnh.

Chúng ta nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày. Làm sạch da mặt quá thường xuyên cũng có thể có tác động tiêu cực đến mụn trứng cá. Vì vậy, việc vệ sinh bằng xà phòng chỉ nên hạn chế hai lần một ngày. Khi làm sạch, không nên chà xát lên mặt quá mạnh. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng xoa đều cho đủ bọt.

Cuối cùng, không nên nặn mụn. Nếu mụn tiếp xúc với tay bẩn sẽ khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên trầm trọng hơn, dễ bị mẩn đỏ và mất sắc tố. Vì vậy, cố gắng không chạm vào mặt và giữ tóc không che trán. Nếu bạn bị mụn ở cằm hoặc cổ, hãy tránh chạm vào chúng.

