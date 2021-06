Bị nghi ngờ đụng "dao kéo" để có vòng 1 giả như thật, mẫu Tây Andrea "thề" không sửa

Andrea khoe khoảnh khắc diện áo nội y được thiết kế đặc biệt, tôn vòng 1 gợi cảm nhưng không ít người nghi ngờ về việc cô nhờ cậy "dao kéo" để có vòng 1 giả như thật.

Andrea Aybar Carmona sinh năm 1995, là người mẫu Việt, gốc Tây Ban Nha. Chẳng những gây ấn tượng với dung mạo sắc sảo, Andrea còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng chiều cao ấn tượng. Sau nhiều năm im ắng vì loạt scandal, gần đây, cô nàng thu hút nhiều sự chú ý khi trở lại với một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình "Nhà trọ Balanha".

Mới nhất, mẫu Tây khoe khoảnh khắc diện áo nội y được thiết kế đặc biệt, tôn vòng 1 gợi cảm, kết hợp áo khoác đen cá tính, khoe khéo bờ vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ. Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen dành cho sắc vóc bốc lửa của Andrea, không ít cư dân mạng lên tiếng góp ý vì gu thời trang hở bạo của người đẹp.

Thậm chí, một số người khác còn bày tỏ sự nghi ngờ về việc Andrea nhờ cậy "dao kéo" hoặc dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa ảnh để có vòng 1 giả như thật. Tuy nhiên, đáp trả lại tin đồn thất thiệt, mẫu Tây "xin thề", đây là bức ảnh được chụp bằng camera, đồng thời cô cũng không có bất kì sự can thiệp nào: “Em xin thề ảnh này em mà chỉnh gì ở ngực em làm ***. Em cũng giật mình chả hiểu kiểu gì”.

Andrea nổi tiếng là người mẫu Tây có phong cách thời trang phóng khoáng, khai thác tối đa lợi thế vóc dáng tròi ban.

Chia sẻ về điều này, An thổ lộ: "Cho đến thời điểm hiện tại, An vẫn chưa sử dụng đến dao kéo và An cũng chưa từng có ý định này. An thấy tự hào về cơ thể và khuôn mặt của mình. Mỗi người có một quan điểm, cách suy nghĩ riêng về cái đẹp, ai cũng có quyền làm cho mình đẹp hơn. Thế nhưng, An nghĩ không nên lạm dụng quá nhiều vào việc phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này. Thêm nữa, khi phẫu thuật thẩm mỹ mình sẽ có cảm giác giả tạo, khiến mình không tự tin vào cơ thể của mình".

Ngoại hình đẹp là một trong những lợi thế giúp An tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm.

Theo đuổi con đường trở thành người mẫu, An cực kì chú trọng đến vấn đề giữ dáng, cô tâm sự: "Vóc dáng là điều quan trọng hàng đầu với một người mẫu. An nghĩ, nếu xác định theo nghề thì phải có trách nhiệm với nghề và An sẽ làm hết sức mình có thể".

Chính vì thế, mẫu Tây phải áp dụng phương pháp tập luyện kết hợp chế độ ăn uống hợp lý nhưng đối với cô, khó khăn nhất là ăn kiêng. Cô tâm sự, có nhiều lúc, An uống sữa thay cho bữa tối và cố gắng nhịn nhưng sau đó đã bị ngất vì mệt và đuối sức. Từ đó, An đã chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và bổ sung khẩu phần ăn trong mỗi bữa cẩn thận và khoa học hơn.

"An hay đi tập gym, đi bơi, tập thể dục cùng bố. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả cũng là biện pháp rất tốt. Hạn chế ăn chocolate, đồ ngọt, mặc dù An rất thích ăn đồ ngọt nhưng chỉ khi nào cực kỳ thèm mới ăn. Đương nhiên không nên quá khắt khe với cơ thể nhưng cũng chỉ nên ăn một lượng vừa đủ", An nói.

Theo đuổi con đường trở thành người mẫu, An cực kì chú trọng đến vấn đề giữ dáng nhưng đối với cô, khó khăn nhất là ăn kiêng.

