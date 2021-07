Bạn có đang chải răng quá mạnh? 8 lưu ý sau sẽ giúp răng vừa khỏe vừa đẹp

Theo các nha sĩ, khoảng 10% -20% dân số trên thế giới bị tổn thương nướu răng do chải răng quá kỹ.

Nhiều người cho rằng loại bỏ mảng bám trên răng cần phải chải thật kỹ. Tuy nhiên, điều này là không nên vì mảng bám rất mềm, bạn có thể dùng một mảnh vải để loại bỏ nó. Lý do bạn cần bàn chải đánh răng đơn giản là vì một miếng vải không thể chạm tới tất cả các khóe miệng sâu bên trong.

Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến nhất của việc chải răng quá kỹ cùng với 4 cách hiệu quả để giải quyết:

1. Nướu của bạn đang bắt đầu tụt lại

Mỗi chiếc răng của chúng ta đều được bảo vệ bởi men răng, có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu đánh răng quá kỹ. Và do làm tổn hại đến men răng, nướu của chúng ta có thể bắt đầu tụt lại, làm lộ ra chân răng rất nguy hiểm. Nếu răng của bạn đạt đến mức đó, bạn có thể phải trám răng, lấy tủy răng, hoặc thậm chí nhổ những chiếc răng không còn khỏe mạnh. Theo các nha sĩ, khoảng 10% -20% dân số trên thế giới bị tổn thương nướu răng do chải răng quá kỹ.

2. Răng của bạn đau và trở nên nhạy cảm

Tương tự như tụt nướu, răng có thể trở nên nhạy cảm khi lớp men răng bị chải mạnh. Đơn giản là do chân răng của bạn không được bảo vệ và do đó, dây thần kinh của chúng bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu bạn cảm thấy khó uống đồ uống quá nóng hoặc quá lạnh và cắn thức ăn cứng, thì bạn cần đến gặp bác sĩ. Bạn cũng cần bắt đầu đánh răng một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn.

3. Lông bàn chải đánh răng của bạn trông bị mòn

Mài mòn bàn chải đánh răng là nguyên nhân phổ biến nhất của mài mòn răng, có nghĩa là nhiều người đánh răng sai cách. Đó là do họ chải quá mạnh hoặc họ sử dụng bàn chải đánh răng có lông cứng, và điều này làm hỏng răng. Vì vậy, nếu bàn chải đánh răng của bạn có vẻ như cần được thay thế vài tuần một lần, thì bạn đang chải quá mạnh.

4. Răng gần nướu không sáng hay bóng

Một lý do mà răng tối màu là do không được bảo vệ bởi men . Đó là lý do tại sao khi nướu của bạn bắt đầu tụt xuống, những chiếc răng lộ ra bên dưới có màu vàng hơn hoặc sẫm hơn. Nếu không có lớp men để bảo vệ chúng, chúng sẽ tiếp xúc với tất cả các loại vi trùng và vi khuẩn. Do đó, vấn đề thậm chí còn đi sâu hơn, ảnh hưởng đến toàn bộ sức khỏe răng miệng của bạn.

Giải pháp giúp bạn chải răng sạch, giúp "bộ nhá" trông bóng bẩy, khỏe hơn:

1. Sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm.

Không chỉ tốc độ chải mà chất lượng của bàn chải cũng gây hại cho răng của bạn. Lựa chọn bàn chải lông mềm là bước đầu tiên, sau đó bạn phải xem xét lại phương pháp đánh răng của mình. Bạn nên để bàn chải đánh răng ở góc 45 độ và bắt đầu chải qua lại nhẹ nhàng. Bạn có thể thử cầm nó bằng tay không thuận để giảm bớt áp lực đè lên.

2. Sử dụng bàn chải đánh răng điện

Một tính năng tuyệt vời của nhiều loại bàn chải đánh răng điện là chúng sẽ thông báo cho bạn khi bạn dùng lực quá mạnh. Đèn trên đó sẽ chuyển từ xanh sang đỏ và bắt đầu phát ra tiếng động khác, tương tự như một cảnh báo. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng trong khi chải, đèn vẫn xanh, cho bạn biết để áp dụng đúng lượng áp lực. Tuy nhiên, không phải tất cả bàn chải đánh răng điện đều có cảm biến này, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chọn hộp trước.

3. Giữ bàn chải đánh răng của bạn chỉ bằng 3 ngón tay như cầm bút

Giữ bàn chải đánh răng giống như một cây bút sẽ giúp bạn tạo áp lực phù hợp lên răng. Điều này là do bạn có thể dễ dàng kiểm soát lực bạn đang đặt trên tay. Ngược lại, khi cầm bàn chải đánh răng bằng nắm tay, bạn dễ bị mất lực và chải quá tay. Đó không phải là áp lực sẽ làm sạch răng của bạn - lông bàn chải phải có thể len ​​vào giữa tất cả các kẽ răng, loại bỏ mảng bám và vi khuẩn khác.

4. Đảm bảo rằng kem đánh răng của bạn ít mài mòn.

Chúng ta cần kem đánh răng đủ mài mòn để nó hoạt động và làm sạch răng như bình thường. Tuy nhiên, kem đánh răng có độ mài mòn cao còn làm nhiều hơn thế và loại bỏ men răng khỏi răng của chúng ta . Thay vì đọc nhãn và tìm kiếm để xem mức độ mài mòn của các thành phần, có một mẹo khác bạn có thể sử dụng.

Bạn chỉ cần lấy một miếng giấy bạc và thoa một ít kem đánh răng lên đó. Sau đó rửa lại bằng nhiều nước và xem có vết xước nào trên giấy bạc không. Số lượng vết xước sẽ cho biết mức độ mài mòn của kem đánh răng.

