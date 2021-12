8 thực phẩm khiến cơ thể "càng ăn càng đói", những người giảm cân nên lưu ý

8 loại thực phẩm dưới đây không thể giúp bạn làm dịu cơn đói, thậm chí càng ăn càng khiến bụng thêm cồn cào.

1. Khoai tây chiên

Khoai tây chiên chứa đầy chất béo chuyển hóa và muối gây hại cho các hormone trong dạ dày có liên quan đến việc giúp chúng ta cảm thấy no. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức khoai tây, bạn chỉ cần luộc chín. Bằng cách này, cơ thể sẽ tận hưởng được nhiều vitamin và tinh bột kháng hơn, có tác dụng như chất xơ, giúp thỏa mãn cơn đói và giúp bạn ăn ít calo hơn.

2. Nước sốt salad không béo

Salad là một món ăn quen thuộc không thể thiếu trong thực đơn cho những người muốn giảm cân, đi kèm với chúng luôn là một loại nước sốt salad không béo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, những món salad trộn không có chất béo này luôn được trộn với muối và đường để đem lại hương vị cho chúng. Do đó, sau khi ăn món salad, muối và đường làm cho bạn cảm thấy không thỏa mãn và thậm chí còn thèm ăn nhiều hơn. Thói quen ăn salad khô và thêm một số protein như cá hoặc thịt nạc sẽ có ích hơn cho quá trình giảm cân của bạn.

3. Chất làm ngọt nhân tạo

Chất làm ngọt nhân tạo có mặt trong soda hoặc bất cứ loại thực phẩm nào đều kích thích các tế bào não, gây cảm giác đói dữ dội. Từ đó, khiến bạn thèm và ăn nhiều đồ ngọt suốt cả ngày. Chất ngọt nhân tạo có thể đáp ứng vị giác của bạn, nhưng không thể đánh lừa não bộ sản xuất dopamine là chất cho cảm giác thỏa mãn. Do đó, chất thay thế đường không thực sự là thay thế, mà còn khiến cơ thể bạn thèm đường hơn. Theo thời gian, quá trình này gây ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát cơn đói của não

4. Kẹo cao su

Nhiều người có thói quen nhai kẹo cao su để làm giảm cơn đói, nhưng phương pháp này hoàn toàn phản tác dụng. Thói quen này đánh lừa não bộ của chúng ta bằng cách nhai và hấp thụ đường, khiến não có cảm giác như chúng ta đang ăn. Trong khi dạ dày bắt đầu tiết ra dịch như là đang tiêu hóa một cái gì đó. Sau quá trình này, dạ dày không tìm thấy thức ăn để tiêu hóa nên tín hiệu phát đến não là một cảm giác đói đột ngột, và kích thích sự thèm ăn nhiều hơn. Bạn chỉ nên ăn một thứ gì đó đơn giản để làm bạn no như hạnh nhân và óc chó. Hãy nhai hạnh nhân 40 lần và bạn sẽ cảm thấy no hơn nếu ăn nhanh.

5. Ngũ cốc

Mặc dù ngũ cốc rất giàu chất xơ và vitamin, nhưng thời gian bão hòa lại rất ngắn. Quá trình này tạo ra một lượng carbohydrate cao gây tăng insulin đột ngột trong máu, ngay lập tức dẫn đến giảm lượng đường và hậu quả là bạn có cảm giác đói ngay lập tức.

6. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây tốt nhưng không bao giờ tốt bằng trái cây vì thiếu chất xơ. Nếu không có chất dinh dưỡng cần thiết, nước trái cây có thể làm tăng và hạ thấp nhanh đường huyết, và bạn sẽ nhanh chóng đói trở lại.

7. Bánh mì trắng

Bánh mì làm từ bột mì trắng đã bị loại bỏ thành phần chất xơ, trong khi chất xơ dễ tạo ra cảm giác no, có ít giá trị thực phẩm. Bột mì trắng và chất béo cung cấp nhiều calo hơn nhưng bánh mỳ trắng ít gây cảm giác no. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành định kỳ 5 năm một lần của Tây Ban Nha phát hiện, mỗi ngày ăn nhiều hơn 2 chiếc bánh mì trắng, nguy cơ mắc bệnh béo phì sẽ tăng 40% so với những người ăn ít bánh mì trắng hơn.

8. Rượu

Tế bào thần kinh AgRP trong não điều khiển cảm giác đói, kích thích các dây thần kinh gây cảm giác muốn ăn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng AgRP được kích hoạt trong quá trình say. Do đó, khi uống nhiều rượu, bạn sẽ thấy đói hơn và có nhu cầu ăn thêm.

