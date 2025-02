V (BTS) đẹp trai nhất thế giới năm 2025

Hãng truyền thông quốc tế TechnoSports gần đây đã công bố danh sách "10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2025", gọi V (BTS) là người đàn ông hấp dẫn nhất. V được ca ngợi sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách độc đáo: "Với ngoại hình bắt mắt và gu thời trang đặc biệt, V đã làm say đắm người hâm mộ nữ trên toàn thế giới. Là một trong những thành viên được yêu thích nhất của một nhóm nhạc K-pop nổi tiếng toàn cầu, anh ấy tiếp tục khiến người hâm mộ phải kinh ngạc".

V đã vượt qua các biểu tượng của Hollywood và Bollywood như Brad Pitt, Robert Pattinson, Chris Evans và Hrithik Roshan để giành vị trí hàng đầu: "Một điều chắc chắn V là 'người tình' hoàn hảo nhất của năm 2025. Ngoại hình đáng kinh ngạc và sức quyến rũ không thể phủ nhận của anh ấy khiến V trở nên vô cùng nổi tiếng khắp toàn cầu".

Tiếp theo V, bảng xếp hạng bao gồm Brad Pitt, Noah Mills (diễn viên người Canada), Robert Pattinson, Omar Borkan, Hrithik Roshan (ngôi sao Bollywood), Justin Trudeau (Thủ tướng Canada), Tom Cruise, Chris Evans và Henry Cavill.

V cũng được một nền tảng thời trang toàn cầu Hypebae chọn là "it-boy", trở thành biểu tượng của thế hệ Gen.G. Hypebae, một nền tảng do nền tảng thời trang toàn cầu Hypebeast tạo ra nhắm vào phụ nữ thế hệ Z, đã chọn ra 11 "ngôi sao" khiến chúng ta phải lòng thông qua các nhóm thời trang hợp tác. Nhóm It Boy 11 gồm V của Celine, Timothée Chalamet của Chanel Beauty, Jeremy Allen White của Calvin Klein và Bad Bunny của Jacquemus. It-boy chủ yếu gồm các ca sĩ và diễn viên có sức quyến rũ không thể phủ nhận. Khi V bắt đầu vai trò đại sứ toàn cầu với tư cách là Celine Boy, giá trị thương hiệu đã tăng vọt với mức tăng trưởng 51%. V đã tạo ra giá trị 274 triệu đô la (khoảng 396,2 tỷ won) chỉ thông qua các bài đăng trên Instagram. V cũng được chọn là người nổi tiếng nam số 1 cho giải thưởng 'Người có ảnh hưởng về thời trang xuất sắc nhất năm 2023'.

V cũng được tạp chí tuổi teen lớn nhất tại Mỹ, J-14 vinh danh là một trong tám "It Boys" của thế hệ Z, cùng với Timothée Chalamet và Christopher Briney. Ngoài ra, J-14 cũng xuất bản một bài viết đặc biệt có nhan đề: "Ồ, từ khi mới ra mắt đến nay! Hãy xem sự thay đổi của Kim Tae Hyung (BTS) qua từng năm". J-14 cho biết: "V có thể là viết tắt của visual. Còn được gọi là Kim Tae-Hyung, anh ấy đã thu hút sự chú ý và phát triển kể từ khi ra mắt vào năm 2013 với No More Dream và đã có những màn trình diễn tuyệt vời", đồng thời giải thích quá trình V đạt được thành công trong âm nhạc và xây dựng sự nghiệp với tư cách là một ca sĩ solo. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông âm nhạc Rolling Stone, V đã chia sẻ về kế hoạch cho dự án solo của mình: "Thật khó khăn và có rất nhiều áp lực phải thực hiện, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện con người tôi và mang đến cho người hâm mộ âm nhạc theo phong cách độc đáo của riêng tôi, thật thú vị và có ý nghĩa".

Tạp chí Elle Girl Japan của Nhật Bản cũng đã thu hút sự chú ý bằng bài viết đặc biệt có tựa đề "Bộ sưu tập 71 chàng trai đẹp trai của 'TaeTae' của BTS và V! Tổng quan về vẻ đẹp choáng ngợp khiến cả thế giới phải mê mẩn".

Sự công nhận mới nhất này bổ sung vào danh sách ấn tượng các danh hiệu sắc đẹp toàn cầu của V. Vào tháng Giêng, anh cũng được Shining Awards trao tặng danh hiệu "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới", đứng đầu cuộc bình chọn của 50 người nổi tiếng nam trên toàn thế giới. Ca ngợi ngoại hình không gì sánh bằng của V, giới truyền thông đặc biệt nhấn mạnh: "Những đường nét cân đối hoàn hảo, làn da rạng rỡ và ánh mắt mê hoặc đã làm nên tổng thể biểu tượng của cái đẹp. Ngoài ngoại hình, sự linh hoạt và phong thái sân khấu lôi cuốn của V đã khiến nam ca sĩ trở nên khác biệt".

Ngoài ra, tạp chí truyền thông Anh Nubia Magazine đã xếp hạng V ở vị trí đầu tiên trong cuộc bình chọn "Những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2024", vượt qua Justin Bieber, Robert Pattinson và Rege-Jean Page: "Sức hấp dẫn của V vượt xa vẻ ngoài nổi bật của anh ấy. Tài năng đa dạng và sự hiện diện đầy sức hút của anh thực sự khiến anh trở nên khác biệt". Tạp chí này cũng nhấn mạnh sự khiêm tốn và sự tận tụy của anh đối với người hâm mộ: "Tình yêu và lòng biết ơn không lay chuyển của anh dành cho người hâm mộ, cùng với vẻ đẹp hình thể, khiến anh trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người trên toàn thế giới".