5 món ăn ít no lâu, giúp giảm mỡ bụng

Những thực phẩm nguyên chất chứa nhiều chất xơ, protein, nước và chất béo lành mạnh sẽ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Trong đó, chất xơ giúp no lâu bởi hệ tiêu hóa cần nhiều thời gian để xử lý còn protein có thể điều chỉnh các hormone gây đói, giúp kiểm soát cơn đói, từ đó, hỗ trợ giảm cân, kiểm soát cân nặng hiệu quả. Dưới đây là những thực phẩm ăn ít no lâu, được các chuyên gia sức khỏe của chuyên trang Verywell Health khuyến khích thêm vào thực đơn hàng ngày.

1. Khoai tây

Nên chế biến khoai tây bằng cách luộc, hấp, hạn chế chiên rán để đảm bảo hiệu quả giảm cân.

Khoai tây chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, rất thích hợp để thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nghiên cứu chỉ ra khoai tây chứa một loại protein gọi là PI2 (proteinase 2) có tác dụng kiểm soát sự thèm ăn.

2. Trứng

Trứng giàu protein, vitamin và axit béo omega-3. Một quả trứng cung cấp khoảng 5 g protein, giúp tăng cảm giác no. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy ăn hai quả trứng mỗi ngày trong 4 tuần giúp giảm mức hormone gây đói ghrelin hiệu quả.

3. Yến mạch

Yến mạch được khuyên dùng trong các bữa sáng giảm cân.

Yến mạch chứa chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì cảm giác no. Yến mạch được khuyến khích dùng trong bữa sáng giảm cân.

4. Cá

Nghiên cứu chỉ ra protein trong cá giúp tạo cảm giác no lâu hơn so với protein trong các nguồn thực phẩm khác. Cá còn cung cấp axit béo omega-3, thúc đẩy quá trình tiêu đốt mỡ thừa.

5. Thịt nạc

Ức gà là món ăn thường xuyên có mặt trong các thực đơn giảm cân nhờ cung cấp lượng protein dồi dào, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Các loại thịt gà, bò, lợn nạc chứa hàm lượng protein cao, giúp duy trì cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả.

(theo Verywell Health)

