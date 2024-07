5 mẹo ăn sáng giúp trẻ lâu

Một trong những thói quen đơn giản nhất để làm chậm dấu hiệu lão hóa là không bỏ bữa sáng. Bữa ăn này thúc đẩy cải thiện quá trình chuyển hóa tim mạch, phòng ngừa bệnh tiểu đường, duy trì cân nặng ổn định.

Ăn ngũ cốc giàu tryptophan

Bắt đầu ngày mới với thực phẩm chứa tryptophan có thể giảm mệt mỏi, giúp thần thái rạng rỡ hơn. Tryptophan là axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp, chỉ hấp thụ thông qua thực phẩm. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển cơ bắp, điều hòa chất dẫn truyền thần kinh.

Yến mạch, ngũ cốc nguyên cám và hạt chia có nhiều tryptophan. Cơ thể cũng sử dụng tryptophan để tạo ra hormone melatonin và serotonin. Melatonin giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức, serotonin có vai trò điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Tryptophan cũng cần thiết để sản xuất niacin (vitamin B3), quan trọng cho quá trình sản xuất năng lượng, DNA.

Ăn chất xơ

Chế độ ăn nhiều chất xơ trong bữa sáng làm chậm tốc độ tiêu hóa, từ đó trì hoãn phản ứng tăng đường huyết, giúp lượng đường trong máu sau bữa ăn ổn định hơn. Cụ thể, yến mạch chứa chất xơ hòa tan hỗ trợ giảm mức cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kết hợp bơ hạt hoặc hạt chia vào yến mạch còn tăng lượng chất xơ, thơm ngon hơn.

Ăn dâu tây

Các loại quả thường có lượng calo thấp, chứa chất xơ, nhiều loại vitamin, khoáng chất và đường đơn. Chất xơ giúp cơ thể chậm hấp thụ đường, cung cấp nguồn năng lượng ổn định. Trong đó, dâu tây là loại quả chống lão hóa không thể thiếu trong bữa ăn đầu ngày vì giàu vitamin và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ làn da, xương. Vitamin C trong dâu tây thúc đẩy hình thành collagen.

Loại quả này có vị ngọt tự nhiên, người ăn sẽ giảm nhu cầu thêm đường. Dâu tây cũng cung cấp kali có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đây là nguồn chất xơ tốt, cần thiết cho tiêu hóa.

Thay thế carbohydrate bằng protein

Tăng lượng protein trong bữa sáng có thể mang lại lợi ích chống lão hóa, tăng khả năng nhận thức, duy trì sức khỏe cơ bắp. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein hơn như trứng, pho mát, sữa chua và ít carbohydrate hơn trong bữa sáng góp phần giữ cho tâm trí minh mẫn.

Thêm hạnh nhân vào món trứng tráng

Trứng cung cấp protein, vitamin A, vitamin E, axit folic và axit pantothenic tốt cho não. Thực phẩm này cũng giàu chất béo lành mạnh giúp no lâu. Choline trong trứng tham gia vào hệ thần kinh trung ương, tạo ra acetylcholine - chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, nhất là ghi nhớ. Kết hợp hạnh nhân với trứng để tăng thêm lượng protein, canxi và chất xơ tốt, thúc đẩy giảm cholesterol.

Chế độ ăn có nhiều loại hạt góp phần cải thiện các triệu chứng như huyết áp cao, lượng mỡ trong máu, đường huyết, mỡ bụng.

