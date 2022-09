5 loại quả giàu vitamin C giúp làn da bạn trắng mịn

Loạt hoa quả giàu vitamin C này sẽ giúp bạn sở hữu làn da trơn mượt.

Làn da là nơi thể hiện vẻ đẹp tuổi trẻ của bạn rõ nét nhất!

Bạn biết những đốm đen dường như xuất hiện trên da của bạn chỉ sau một đêm? Chúng có một cái tên kỹ thuật hơn - tăng sắc tố - và chúng nổi tiếng là cứng đầu, khó trị nếu chỉ điều trị bằng kem và huyết thanh. Nhưng chúng không phải là không thể giải quyết. Các thành phần phù hợp, cả được bổ sung vào chế độ ăn uống và thoa lên da của bạn, đều có thể hữu ích (các phương pháp điều trị tại phòng mạch như laser và lột da cũng là một giải pháp tốt và cần hỏi ý kiến ​​bác sĩ da liễu của bạn trước khi thực hiện).

Làn da sạch khỏe bắt đầu từ bên trong. Một số loại thực phẩm chứa một số vitamin và khoáng chất có thể giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các đốm - và thực phẩm giàu vitamin C đứng đầu danh sách đó. Lần tới khi bạn đến cửa hàng tạp hóa, hãy thêm năm loại thực phẩm giàu vitamin C này vào giỏ hàng của bạn mà các chuyên gia về da và dinh dưỡng cho rằng bạn nên ăn hàng ngày để đẩy lùi chứng tăng sắc tố da.

Chanh

Chanh rất giàu vitamin C, giúp khuyến khích sản xuất collagen. Da của bạn sẽ trông sạch và sáng hơn sau khi uống nước chanh hàng ngày, và kết quả là gan của bạn sẽ vẫn khỏe mạnh. Gan của chúng ta cũng là một cơ quan quan trọng để duy trì sức khỏe của làn da. Do đó, bất cứ khi nào khả thi, hãy thêm một quả chanh vào nước giải khát của bạn..

Gừng

Gừng là một chất tiêu hóa và chống viêm mạnh. Khuôn mặt của chúng ta tiết lộ khi hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động bình thường. Ngoài ra, các đặc tính chống viêm cho thấy bạn ít bị nếp nhăn, mụn trứng cá và tất cả các vấn đề về da khó điều trị khác.

Dâu tây

Vitamin C và chất chống oxy hóa trong dâu tây được hấp thụ một phần bởi nước khi chúng kết hợp với nhau, mang đến cho cơ thể bạn tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể tươi sáng hơn.Ngoài ra, axit salicylic trong dâu tây hỗ trợ làm sáng và mờ các vết sạm da và tăng sắc tố da.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C, có thể giúp chống lại các gốc tự do và cải thiện sự xuất hiện của chứng tăng sắc tố. Ớt chuông đỏ cung cấp lượng vitamin C gấp đôi so với quả cam. Nó cũng đóng một vai trò trong chức năng miễn dịch và sản xuất collagen.

Cà chua

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong danh sách thực phẩm chứa nhiều vitamin C, hãy thêm cà chua tươi vào món salad của bạn hoặc sốt cà chua để tăng khả năng làm sáng da của bạn.

Cà chua là một nguồn tuyệt vời khác của vitamin C, cũng như lycopene, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị chứng tăng sắc tố. Cà chua có thể giúp làm mờ vết thâm và cải thiện làn da tổng thể.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/5-loai-qua-giau-vitamin-c-giup-lan-da-ban-trang-min-a571190.html