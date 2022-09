Huyết thanh nào giúp da hết sạch vết thâm, căng mịn như da em bé

Một loại huyết thanh chất lượng có chứa các thành phần hiệu quả là chìa khóa để làm sáng các vết thâm và ngăn ngừa các vết mới hình thành.

Serum dưỡng da trở thành yếu tố chính trong chế độ chăm sóc da, từ da khô hoặc da chảy xệ đến các đốm đen. Tăng sắc tố, hoặc các đốm đen, có thể xuất hiện trên da vì một số lý do bao gồm lão hóa, thay đổi nội tiết tố và tiếp xúc với tia UV. Và đây là là một trong những vấn đề nổi tiếng khó chữa trị.

Vitamin C

Nói một cách đơn giản, Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tinh túy trong chế độ chăm sóc da của một người. Vitamin C ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng sản xuất collagen, làm sáng da và quan trọng nhất là cải thiện màu da Nên kết hợp huyết thanh Vitamin C vào thói quen hàng ngày của bạn vào buổi sáng - thoa sau khi làm sạch da và trước khi dưỡng ẩm và thêm kem chống nắng (lưu ý: đừng quên kem chống nắng, nó sẽ giúp ngăn chặn tia UV làm cho các vết nám trở nên tồi tệ hơn hoặc tạo ra các vết mới ).

Chìa khóa để chọn một loại huyết thanh Vitamin C là tìm kiếm các loại huyết thanh có chứa L-ascorbic acid, dạng Vitamin C tích cực nhất.

Hydroquinone

Hydroquinone vẫn là tiêu chuẩn vàng trên toàn thế giới để làm sáng da tại chỗ. Không giống như Vitamin C, đây là phương pháp điều trị tại chỗ chỉ nên sử dụng trực tiếp lên vết thâm một hoặc hai lần một ngày.

Alpha-hydroxyacids

Alpha-hydroxyacids bao gồm glycolic và axit lactic và được sử dụng cho các nếp nhăn nhỏ, chứng loạn sắc tố và nám da (một tình trạng da, thường xảy ra nhất ở phụ nữ, trong đó tăng sắc tố liên quan đến trán, thái dương và hai bên mặt.

Chiết xuất cam thảo tại chỗ

Bạn ưa thích các lộ trình dưỡng da tự nhiên? Chiết xuất cam thảo tại chỗ đã được chứng minh là có hiệu quả khi ngăn chặn sự tổng hợp melanin (sắc tố). Tuy nhiên nên bôi trước khi đi ngủ và chăm chỉ sử dụng kem chống nắng vì điều này có thể khiến da bạn nhạy cảm với ánh sáng.

Hãy nhớ rằng kiên nhẫn và nhất quán là chìa khóa cho bất kỳ quy trình chăm sóc da nào - bạn sẽ không thấy kết quả chỉ sau một đêm. Nên chăm sóc và kết hợp bảo vệ da bằng kem chống nắng vào ban ngày - bất kể bạn sử dụng loại huyết thanh nào vào buổi sáng hay buổi tối.

