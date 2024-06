4 thói quen giúp Kim Yoo Jung giữ eo con kiến

Kim Yoo Jung làm mẫu nhí, đóng quảng cáo từ năm 4 tuổi. 5 tuổi, cô bắt đầu đóng phim điện ảnh. Diễn xuất tự nhiên, nét đáng yêu, xinh xắn giúp cô được đánh giá cao và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Ngay từ thời niên thiếu, cô đã được nhận định là tương lai của điện ảnh Hàn Quốc, gắn với biệt danh "em gái quốc dân".

Kim Yoo Jung được mệnh danh là 'nữ thần cổ trang thế hệ mới' nhờ vẻ đẹp thanh tao, quý phái khi diện hanbok.

Những năm gần đây, Kim Yoo Jung theo đuổi hình tượng khỏe khoắn, năng động thêm chút gợi cảm, phù hợp với tuổi trưởng thành. Nữ diễn viên sinh năm 1999 tiết lộ cô duy trì thói quen ăn uống và tập luyện lành mạnh để giữ vóc dáng mảnh mai, vòng eo con kiến.

1. Ăn mì nưa thay cơm

Kim Yoo Jung từng nói cô là người dễ lên cân nên luôn đặc biệt chú ý đến lượng tinh bột nạp vào mỗi ngày. Cô không ăn cơm trắng mà thay bằng mì nưa ít calo. Mì nưa giàu chất xơ, không bị tiêu hóa ở ruột non, tạo điều kiện cho glucomannan lên men và tạo thành axit béo, giải phóng hormone gây no, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Glucomannan giúp nhuận tràng, giảm táo bón và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

2. Tăng cường các loại hạt và ngũ cốc

Các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám là những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của Kim Yoo Jung. Đây là nguồn bổ sung protein và chất xơ lành mạnh, giúp tăng cường cơ bắp, hỗ trợ tiêu đốt mỡ thừa hiệu quả.

Mỹ nhân 25 tuổi thường chọn đầm cúp ngực khoe vai trần quyến rũ.

3. Bổ sung protein nạc

Nữ diễn viên 25 tuổi duy trì ăn đủ ba bữa với nguồn dinh dưỡng cân đối. Ngoài các loại hạt và ngũ cốc, cô bổ sung protein nạc từ ức gà và cá. Những nguồn protein lành mạnh này chứa ít chất béo, hỗ trợ tái tạo và phục hồi mô cơ, tăng trưởng cơ bắp, hạn chế tích tụ mỡ thừa.

4. Tập pilates

Bộ môn này được nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như Son Ye Jin, Ji Soo, Jennie... lựa chọn để giữ dáng. Pilates giúp tăng độ dẻo dai và linh hoạt cho cơ thể, cải thiện sức khỏe vùng cơ lõi, giúp vóc dáng săn chắc hơn.

Hình tượng gợi cảm khiến Kim Yoo Jung có thêm sức hút.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô nổi tiếng từ bé nhờ gương mặt phúng phính, diễn xuất được khen có chiều sâu. Các tác phẩm nổi bật của người đẹp gồm Huyền thoại Ijimae,Dong Yi, Họa sĩ gió, Nữ hoàng tháng 5, Cánh cửa bí mật, Nữ hoàng Seon Deok, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng... Gần đây, cô "gây sốt" với tạo hình thiên kim tiểu thư sang chảnh, cuốn hút khi vào vai nữ tổng tài Do Do Hee trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc My Demon (Chàng quỷ của tôi) đóng cặp cùng Song Kang.

