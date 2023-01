4 phương pháp làm đẹp đón Tết và các lưu ý khi áp dụng

1. Làm đẹp bằng peel da hóa học

Một trong các đặc điểm bệnh lý của làn da lão hóa hay da mụn đó là da sừng hóa. Lớp tế bào chết bề mặt chậm thay mới, tích tụ dần khiến cho làn da sần sùi, tối màu và các nút sừng tắc làm tăng tạo mụn.

Peel da hóa học là liệu trình sử dụng các thành phần hóa học có tác dụng đẩy những lớp da chết bong đi, thúc đẩy thay mới các tế bào da bề mặt. Những tế bào da trẻ hơn sẽ giúp da bạn có vẻ ngoài tươi sáng và căng mọng hơn.

Đây là liệu pháp sử dụng dung dịch acid có sẵn với các nồng độ khác nhau, phù hợp với từng loại da khác nhau. Mặc dù đây là một liệu pháp làm đẹp nhanh, nhưng vẫn là phương pháp chăm sóc gây tác động trực tiếp lên da, nên có những tác dụng phụ nhất định.

Peel da hóa học giúp cải thiện làn da.

Một số acid thường được sử dụng trong peel da hóa học:

Acid mandelic: Peel da mức độ nhẹ.Acid salicylic, acid glycolic: Peel da mức độ nhẹ đến trung bình.Acid trichloroacetic: Peel da mức độ trung bình đến sâu.Phenol: Peel da mức độ sâu.Lợi ích của peel:Cải thiện chất lượng da, mang lại làn da căng bóng tươi mới và kích thích sản xuất collagen dưới da để điều trị trẻ hóa.Cải thiện mụn trứng cá, điều hòa bài tiết dầu và thu nhỏ lỗ chân lông.Hỗ trợ điều trị các bệnh lí sắc tố: nám, tàn nhang, đốm nâu...

Hiện tại, có nhiều loại dung dịch peel khác nhau tùy vào đặc điểm vấn đề da của bạn. Bạn sẽ được tư vấn loại phù hợp để cải thiện vấn đề mình muốn.

Lưu ý về tác dụng phụ:

Sau khi peel da có thể có các triệu chứng phụ như đỏ, rát, bong tróc… sẽ hết sau vài ngày nếu chăm sóc đúng cách.Cần được hướng dẫn thực hiện hoặc được thực hiện bởi người có chuyên môn.Cần đảm bảo chăm sóc tốt và chống nắng tốt sau làm để đảm bảo hiệu quả mang lại.2. Mesotherapy làm đẹp

Mesotherapy còn gọi là thủy châm trị liệu, tiêm vi điểm. Đây là kỹ thuật dùng kim rất nhỏ (như kim châm cứu) tiêm trong da hoặc dưới da để đưa vào những hoạt chất như vitamin, acid amin… điều trị viêm, sẽ tiêm các điểm thành hàng cách điều trên da. Đây là phương pháp đưa dưỡng chất vào da. Ngoài ra, động tác đưa kim vào da còn kích thích những thụ thể thần kinh, từ đó hỗ trợ da săn chắc hơn.

Tùy vào loại dưỡng chất đưa vào da mà hiệu quả điều trị sẽ khác nhau. Các hoạt chất Axit Hyaluronic (HA), vitamin C, glutathione… sẽ cho tác dụng nhanh khi cần làm đẹp trong thời gian ngắn.

Chỉ định với liệu pháp mesotherapy:

Trẻ hóa da.Hỗ trợ bệnh sắc tố da: Nám, tàn nhang…Hỗ trợ điều trị mụn.Điều trị nếp nhăn.Điều trị sẹo.Điều trị thon gọn.

Lưu ý về tác dụng phụ: Có thể xuất hiện triệu chứng hồng ban, phù nề da, tạo nốt sần… Tuy nhiên, những hiện tượng này có thể hết sau vài ngày.

3. Botulinum toxin

Một trong những dấu hiệu của thời gian đó là các nếp nhăn. Khi chất lượng da suy giảm kèm theo quá trình co giãn của các bó cơ mặt sẽ tạo nên các nếp nhăn rõ hơn.

Để giải quyết vấn đề này nhanh chóng, ngày nay chìa khóa là dùng botulinum toxin (botox). Đây là một độc tố sinh ra từ vi khuẩn, có khả năng gây ức chế sự phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh gây co cơ.

Nếu tiêm một lượng nhỏ chất này vào vùng cơ chỉ định sẽ khiến cho các bó cơ này không thể co duỗi được. Do đó làm giảm hiện tượng co cơ, giảm hiện tượng xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn.

Hiện nay, botox còn được sử dụng trong chỉ định làm thon gọn các nhóm cơ phì đại như thon gọn gương mặt, thon gọn bắp chân… bề mặt da căng bóng, thu nhỏ lỗ chân lông và điều tiết nhờn.

Mặc dù botulinum toxin là độc tố, nhưng khi dùng trong điều trị đã là dạng đã qua quá trình tinh chế, loại bỏ các độc tố. Phần sử dụng là dạng tinh khiết không gây độc.

Lưu ý về tác dụng phụ:

Do botulinum toxin ảnh hưởng đến thần kinh cơ, nên đây là liệu pháp chống chỉ định với các trường hợp yếu cơ ở khu vực điều trị, bệnh nhược cơ, rối loạn thần kinh cơ.Sưng nề, bầm tím có thể xảy ra tại vị trí tiêm sau thủ thuậtThủ thuật vẫn có những biến chứng nặng như: Sụp mí, sa cung mày nếu được tiêm tại vùng mắt, bởi người không có chuyên môn.

Thận trọng với liệu pháp làm đẹp bằng filler hoặc botox.

4. Làm đẹp bằng Filler

Da có độ căng mọng là nhờ hệ thống lưới sợi collagen và chất nền acid hyaluronic nâng đỡ. Theo tuổi tác, tỉ lệ các chất này có tự nhiên trong da sẽ suy giảm. Filler là một giải pháp được áp dụng từ nhiều năm nay. Đây là liệu pháp mà thông qua quá trình tiêm các bác sĩ sẽ đưa các acid hyaluronic với nồng độ khác nhau vào trong da và tạo thể tích bên trong, giúp làn da có vẻ căng đầy trở lại.

Ngoài hiệu quả tạo làn da căng mọng, với các loại filler cứng còn có chỉ định trong tạo hình khuôn mặt như: Tạo sống mũi, cằm V - line… cho hiệu quả ngay sau tiêm.

Filler được chỉ định trong các trường hợp:

Tiêm tạo độ bóng mượt cho làn da.Tiêm làm đầy các vùng da thiếu thể tích.Tiêm tạo hình cho khuôn mặt.

Lưu ý về tác dụng phụ:

Bầm, phù nề… là các triệu chứng phụ có thể có sau tiêm sẽ hết sau vài ngày.Liệu trình yêu cầu được thực hiện bởi các bác có chuyên môn đã được đào tạo nếu không dễ dẫn đến các tai biến nguy hiểm như: hoại tử vùng tiêm, ảnh hưởng mắt, mù mắt…

