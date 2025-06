Bộ ảnh của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trước thềm chuyển giao vương miện

Chỉ còn ít ngày nữa, vương miện Hoa hậu Việt Nam sẽ có chủ nhân mới. Trước thềm thời khắc quan trọng này, đương kim Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã thực hiện chung bộ ảnh, lưu giữ lại hành trình thanh xuân vô cùng đặc biệt này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy viết: Some moments stay forever... This was one of them. Thank you for making our youth so meaningful - Top 3 Miss Vietnam 2022 (tạm dịch: Có những khoảnh khắc in dấu mãi mãi... Và đây là một trong số đó. Cảm ơn chị em vì đã cùng nhau có một tuổi trẻ thật ý nghĩa - Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022).

Tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy không chỉ là một người đẹp có sắc vóc nổi bật, khỏe khoắn, cô bạn Gen Z còn sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể. Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam đến với 1 trong 3 đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh là Miss International 2024 và xuất sắc giành vương miện. Hoa hậu Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Miss International và cũng là Miss International đầu tiên đến từ Việt Nam.

Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh viết: Trân quý từng khoảnh khắc được cùng nhau tạo nên hành trình tuyệt đẹp của thanh xuân với cương vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022.

Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng chia sẻ: Mình chưa từng nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Hơn 2 năm là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 - là hành trình của những giấc mơ thành hiện thực, của nước mắt, nụ cười, của cả những lần vấp ngã và trưởng thành.

Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, yêu thương, và đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường này.

Hành trình với danh hiệu này sắp khép lại, nhưng hành trình để trở thành người phụ nữ bản lĩnh, sâu sắc và đầy khát vọng vẫn tiếp tục với một trái tim kiên cường hơn bao giờ hết…

Năm 2023, Ngọc Hằng đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2023 và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, cùng với danh hiệu phụ Miss Intercontinental Asia & Oceania 2023.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 có thể coi là Top 3 đạt được nhiều thành tích đáng chú ý nhất khi đi thi quốc tế trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.