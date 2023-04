3 nguyên liệu giúp bạn tẩy sạch tàn nhang, thâm nám

Làn da của bạn trải qua rất nhiều thay đổi trong suốt nhiều năm, tiếp xúc với một số yếu tố như tia UV , nhiệt độ thay đổi và nhiều tác động khác nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể làm thay đổi diện mạo làn da của bạn. Một vấn đề thường gặp phải khi chăm sóc da, đặc biệt khi bạn già đi, là sự phát triển của các đốm đồi mồi và chứng tăng sắc tố da.

Mặc dù là hiện tượng phổ biến trên da, nhưng việc bạn muốn làm mờ những vùng da sẫm màu này trên khuôn mặt để có làn da đều màu hơn là điều hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù không chắc là bạn có thể loại bỏ hoàn toàn các đốm đồi mồi ngay tại nhà, nhưng có 4 thành phần tuyệt vời mà các chuyên gia cho rằng bạn có thể thêm vào thói quen làm đẹp của mình, chúng sẽ có chức năng làm mờ dần những vùng da này, giúp da sáng và đều màu hơn được tiết lộ.

1. Niacinamide

Niacinamide không chỉ là một thành phần chống lão hóa mạnh mẽ mà còn có thể giúp làm mờ vết thâm nám trên da cùng với một số lợi ích đáng kể khác. Bác sĩ da liễu Rebecca Marcus giải thích: “Khi thoa lên da, chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp thu nhỏ lỗ chân lông to, làm sáng màu da, giảm thiểu tình trạng tăng sắc tố, giảm bã nhờn và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Thành phần này đặc biệt hữu ích vì nó vừa là chất chống viêm vừa là nguồn cấp ẩm cho da. Do đó, nếu bạn thất vọng với các đốm đồi mồi và đang tìm cách duy trì làn da trẻ trung không tuổi, thì đây có lẽ là một trong những thành phần tốt nhất nên sử dụng.

2. Chiết xuất nấm Shiitake

Đối với một giải pháp ít phổ biến hơn đối với chứng tăng sắc tố da, chiết xuất nấm đông cô là một lựa chọn khả thi để sử dụng trong quy trình chăm sóc da của bạn. Nấm đông cô rất giàu chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm và axit kojic.“Nó đã được chứng minh là ngăn ngừa tổn thương oxy hóa và cũng có thể cho phép sửa chữa DNA trong các tế bào bị chiếu tia UV.

Thành phần này không chỉ giúp sửa chữa tổn thương do tia cực tím mà còn được chứng minh là can thiệp vào enzyme tạo ra sắc tố gia tăng trên da, giảm nguy cơ xuất hiện nhiều đốm đồi mồi trên da của bạn trong tương lai.

3. Vitamin C

Vitamin C đã được công nhận là một thành phần chống lão hóa có giá trị, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để làm mờ các vết nám và đồi mồi. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt được hội đồng chứng nhận, Tiến sĩ Amir Karam lưu ý: “Vitamin C là thứ bắt buộc phải có đối với bất kỳ quy trình chăm sóc da nào . “Vitamin C có tác dụng làm sáng và cải thiện màu da, giảm tăng sắc tố và sự xuất hiện của nếp nhăn, kích thích sản xuất collagen và làm rõ kết cấu tổng thể của da.”

Hoạt động trên nhiều mặt để cải thiện vẻ ngoài của làn da đồng thời giảm mức độ nghiêm trọng của các đốm đồi mồi, song song với chỉ số chống nắng tốt và kem dưỡng ẩm, vitamin C tạo nên một yếu tố tuyệt vời trong quy trình chống lão hóa và giảm sắc tố da của bạn.

