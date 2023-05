2 loại dưỡng da "thần thánh" cải thiện vết chân chim

Sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là những thứ bắt buộc phải có trong bất kỳ quy trình chăm sóc da tuyệt vời nào, nhưng serum là sản phẩm mạnh mẽ đưa làn da của bạn lên một tầm cao mới. Huyết thanh như những con ngựa ô mang lại hiệu quả mạnh mẽ hơn chỉ sử dụng kem dưỡng ẩm. Chúng cũng là sản phẩm cho phép bạn cá nhân hóa quy trình chăm sóc da của mình: tùy thuộc vào mối quan tâm về làn da của bạn hoặc nhu cầu của nó vào lúc này, sẽ có một loại huyết thanh đang chờ để giải quyết nhu cầu đó. Trong trường hợp da khô, trưởng thành có dấu hiệu nếp nhăn và vết chân chim, có một số thành phần huyết thanh mà chính các bác sĩ da liễu sử dụng và khuyên dùng.

Nhà nghiên cứu và bác sĩ da liễu lâm sàng, Tiến sĩ Enrizza P. Factor và Tiến sĩ Anna Chacon, đã cân nhắc lựa chọn của họ về hai thành phần huyết thanh tự nhiên làm săn chắc hàng đầu có thể giúp làm mờ các nếp nhăn và vết chân chim.

Axit Hyaluronic & Glycerin

Một loại có thể có từ “axit” trong tên của nó và loại kia cũng có biệt danh nghe có vẻ hóa học, nhưng không có gì khắc nghiệt về axit hyaluronic hoặc glycerin. Hai thành phần này, dù được sử dụng cùng nhau hay tách biệt trong các loại huyết thanh khác nhau, đều giống như sự thống nhất khi được sử dụng sau các hoạt chất như retinol, axit glycolic và vitamin C, giúp làn da của bạn trở nên căng mọng, đầy sức sống và trẻ trung hơn.

Tiến sĩ Chacon nói: “Hãy chọn các loại huyết thanh có chứa các thành phần giữ ẩm, giúp hút ẩm từ không khí và truyền vào da. Những hợp chất này bao gồm axit hyaluronic, glycerin, betaine và panthenol. Hãy chú ý đến các loại huyết thanh có chứa axit béo thiết yếu, ceramide, lipid có nguồn gốc từ thực vật, chiết xuất dừa và vitamin E, cũng như các loại huyết thanh được sản xuất với các thành phần khác như ceramide.”

Kết hợp chất giữ ẩm với hoạt chất

Chỉ riêng chất giữ ẩm có thể không đủ để cung cấp các thành phần cần thiết để thực sự tạo ra sự khác biệt trên làn da của bạn nếu bạn muốn giải quyết các nếp nhăn và vết chân chim, nhưng chúng là đối tác xứng đáng với các thành phần huyết thanh hiệu quả đã được chứng minh xuất sắc khác. Theo Tiến sĩ Factor, nói chung, huyết thanh có chứa các chất chống oxy hóa tại chỗ bao gồm vitamin A, C và E. Chúng cũng chứa retinol tại chỗ và các thành phần làm đều màu da. Khi được xếp lớp bên dưới kem dưỡng ẩm, huyết thanh đóng vai trò là phương pháp điều trị nhắm mục tiêu cho các nếp nhăn, sắc tố và mẩn đỏ. Hai hoạt chất đáng chú ý bao gồm vitamin C và axit glycolic, thậm chí có thể được sử dụng cùng nhau.

Axit Glycolic là chất tẩy tế bào chết giúp loại bỏ tế bào da chết, trong khi vitamin C là chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời, làm sáng và đều màu da.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ đôi chăm sóc da giúp bạn có được làn da ẩm mượt, rạng rỡ như mơ ước, thì không cần tìm đâu xa: axit hyaluronic hoạt động như một chất giữ ẩm bằng cách kéo độ ẩm vào da của bạn, lý tưởng để sử dụng cùng với axit glycolic, đôi khi có thể làm khô hoặc khó chịu. Bạn có thể chọn tạo lớp axit hyaluronic trên axit glycolic hoặc sử dụng axit hyaluronic vào buổi sáng và axit glycolic vào buổi tối.

Một sự kết hợp tuyệt vời khác là huyết thanh vitamin C (dùng vào buổi sáng) kết hợp với huyết thanh axit hyaluronic để khóa ẩm. Hãy chắc chắn để theo dõi với một loại kem dưỡng ẩm và kem chống nắng.

Vitamin C và Axit Hyaluronic có trong huyết thanh này có tác dụng kích thích collagen đồng thời giữ cho da không bị khô. Điều này giúp giảm sự xuất hiện của các đường nhăn, nếp nhăn, tuổi tác và vết đen. Nếu bạn đang thoa riêng huyết thanh vitamin C và axit hyaluronic, bạn nên thoa vitamin C trước, sau đó thêm axit hyaluronic sau để giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và khóa ẩm.

Kế hoạch chăm sóc da mới của bạn: đầu tiên nhắm đến các dấu hiệu lão hóa bằng huyết thanh có chứa retinol, vitamin C và axit glycolic. Và tiếp theo: tăng cấp độ với các thành phần huyết thanh dưỡng ẩm như axit hyaluronic và glycerin để làm mờ nếp nhăn và giúp làn da của bạn mịn màng như lụa.

