2 loại đạm hoàn hảo giúp bạn giảm cân, da đẹp

Khi nói đến việc giảm cân, carbs thường bị mang tiếng xấu. Văn hóa ăn kiêng có thể khiến người ta tin rằng tất cả carbs đều là kẻ thù nếu bạn đang cố gắng giảm cân, nhưng thực tế không phải vậy! Mặc dù đúng là các loại carbs tinh chế như đồ ăn có đường và bánh mì trắng có thể cản trở nỗ lực giảm cân của bạn và dẫn đến tăng cân theo thời gian, nhưng có rất nhiều loại carbs vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon miệng. Trên thực tế, việc bổ sung lượng carb phù hợp vào bữa ăn của bạn thậm chí có thể giúp bạn giảm cân và có được vòng bụng phẳng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Richards, người tạo ra Chế độ ăn kiêng Candida và chuyên gia dinh dưỡng Trista Best chia sẻ yến mạch và gạo lứt là những lựa chọn tuyệt vời.

1. Yến mạch

Khi nói đến lượng carb vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, không gì tốt hơn yến mạch. Siêu thực phẩm này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa và thậm chí còn tuyệt vời trong việc hỗ trợ giảm cân.

"Yến mạch là một nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời, chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng giúp chúng trở thành một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh," Best nói với chúng tôi, đồng thời lưu ý rằng "ngũ cốc nguyên hạt giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến và sụt giảm liên quan đến tăng cân."

May mắn thay, chúng cũng rất linh hoạt. Best nói: “Bột yến mạch tốt cho sức khỏe có thể được làm mặn hoặc ngọt mà không dư thừa calo và khi hoàn thành, bột yến mạch có thể là bữa sáng hoàn hảo để giảm cân. Chỉ cần đảm bảo tránh xa yến mạch ăn liền đóng gói sẵn, hạn chế tối đa các thành phần có đường và thay vào đó chọn các chất bổ sung tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như bơ hạt, trái cây, quả hạch và hạt.

2. Gạo lứt

Mặc dù gạo có hương vị tuyệt vời trong nhiều công thức nấu ăn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không phải loại gạo nào cũng tốt cho sức khỏe cũng như vị giác của bạn. Trên thực tế, gạo trắng tinh chế có thể dẫn đến tăng cân theo thời gian. Như Richards đã chỉ ra, loại carb này "đã trải qua một mức độ xử lý để loại bỏ hàm lượng cám và mầm của nó", có nghĩa là nó thực tế không mang lại giá trị dinh dưỡng nào.

Tuy nhiên, may mắn thay, Richards nói rằng gạo lức là một lựa chọn thay thế tuyệt vời, thân thiện với việc giảm cân. Cô giải thích : “Khi chúng ta ăn gạo lứt, cơ thể sẽ xử lý nó chậm hơn vì nó là một loại carbohydrate phức tạp. Điều này cho phép người tiêu dùng cảm thấy no hơn và nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn." Điều đó có nghĩa là ăn gạo lứt sẽ giúp bạn no lâu hơn và giảm cân nhanh hơn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/2-loai-dam-hoan-hao-giup-ban-giam-can-da-dep-178034.html