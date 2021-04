11 sự thật về chế độ làm đẹp từ trong ra ngoài của huyền thoại Audrey Hepburn

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 13:49 PM (GMT+7)

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp trường tồn nhất mọi thời đại, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng Audrey Hepburn đã thực hiện một cách cẩn thận những chế độ chăm sóc của riêng mình. Từ mặt nạ tóc được làm đặc biệt cho cô ấy (và vẫn còn được sùng bái cho đến ngày nay), đến việc sử dụng kem chống nắng loại tốt… Sau đây là một số bí quyết đã giúp Audrey trở thành một vẻ đẹp vượt thời gian - từ trong ra ngoài.

Trang điểm cho đôi mắt theo cách đặc trưng của cô ấy

Hepburn không trang điểm cho cặp lông mày như số đông mà cô biết cách tạo một đôi mắt biết nói theo đường nét riêng của mình. Cô thường cắt tóc ngắn để xác định đôi mắt hình quả hạnh nhân, ngoài ra Audrey cũng sử dụng một thủ thuật khác để giúp tạo ra vẻ ngoài mắt nai đặc trưng của cô ấy. Cô và nghệ sĩ trang điểm của mình, Alberto De Rossi sẽ dùng nhíp trước và sau khi chuốt mascara để tách từng sợi lông mi một cách cẩn thận.

Cô ấy biết sức mạnh của một đôi lông mày mạnh mẽ

Trước khi Cara Delevingne làm kinh ngạc thế giới thời trang với đôi lông mày đẹp như ý, thì đó là Hepburn, người có hàng lông mày dày được chải chuốt hoàn hảo bằng bút chì màu nâu sẫm. Thực tế đã xuất hiện vô số video hướng dẫn để có được vẻ ngoài của cô ấy, bởi vì ai mà không muốn có đôi lông mày như Audrey?

Giữ đủ nước là chìa khóa

Trong cuốn sách Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen, Luca Dotti, con trai của Hepburn đã tiết lộ tầm quan trọng của việc uống nước và giữ đủ nước đối với bà. “Bà ấy thực sự muốn uống nhiều nước và ăn nhiều rau, đó là vấn đề mấu chốt về cách bà được nuôi dưỡng” anh viết.

Bí quyết chống lại làn da khô của cô ấy

Ngoài việc đảm bảo rằng cô ấy được dưỡng ẩm tốt từ bên trong, Hepburn nói rằng cô ấy đã sử dụng “rất nhiều chất dưỡng ẩm và dầu, bởi vì tôi có làn da khá khô”. Ngoài hai vị cứu tinh cho làn da này, cô cũng thoa sữa chua lên mặt, để trong nửa tiếng trước khi rửa sạch. Sữa chua Hy Lạp tươi có chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng đồng thời dưỡng ẩm cho da.

Cô ấy có cùng một bác sĩ da liễu với Marilyn

Cùng với những người như Marilyn Monroe, Grace Kelly và Ava Gardner, Hepburn từng gặp bác sĩ da liễu người Hungary Erno Laszlo, người có dòng sản phẩm chăm sóc da vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Cô từng nói: “Tôi nợ 50% vẻ đẹp của mình ở mẹ và 50% còn lại là Erno Laszlo”.

Cô ấy luôn tẩy trang kỹ lưỡng

“Làm việc trong rạp hát, tôi đã thấy những gì không tẩy trang kỹ có thể thực sự ảnh hưởng đến làn da, vì vậy tôi rất cẩn thận về điều đó,” Hepburn, người tự nhận mình là “cô gái xà phòng và nước” (với một số sản phẩm chăm sóc da của Laszlo được đưa vào). Mặc dù ngày nay xà phòng không được khuyến khích sử dụng nhiều, nhưng việc sử dụng một loại sữa rửa mặt tốt mỗi sáng và tối là điều cần thiết.

Mặt nạ tóc đình đám mà cô ấy luôn trung thành

Bạn đã nghe về chiếc Elasticiser đình đám hiện nay của Philip Kingsley chưa? Một loại mặt nạ phục hồi tóc giúp cung cấp độ ẩm trực tiếp vào lớp biểu bì tóc, giúp tóc bóng mượt, mềm mại và bồng bềnh, ban đầu nó được tạo ra cho Hepburn sau khi hai người gặp nhau vào năm 1974. Cô ấy yêu nó đến mức được cho là đã có một bồn lớn loại mặt nạ này - và hôm nay nó vẫn tốt như lúc đó.

Cô ấy thích một chế độ ăn uống cân bằng

Cũng như rất nhiều trái cây và rau mà bà mua ở chợ địa phương, đáng ngạc nhiên là khoai tây lại là “bánh mì và bơ của bà”, con trai bà nói. Trong khi đó, Hepburn chỉ ăn một lượng thịt tối thiểu mà thôi.

Cô ấy đã chăm sóc toàn diện cho làn da của mình

Từng tuyên bố rằng “sức khỏe tốt là chìa khóa của làn da đẹp, nếu làn da của bạn không tốt, đó là tín hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn ”- Hepburn đảm bảo rằng cô ấy luôn sống trong môi trường có nhiều không khí trong lành và ngủ đủ giấc, đồng thời giữ cho cô ấy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức tối thiểu.

SPF là một yếu tố cần thiết cho sắc đẹp

Bạn biết điều đó, tôi biết điều đó - và Audrey cũng vậy. Kem chống nắng cần thiết cho một làn da khỏe mạnh, và trong khi cô ấy tránh nắng nhiều nhất có thể, cô ấy vẫn tôn trọng việc sử dụng SPF.

Mùi hương đặc trưng của cô ấy

Vẫn là một mùi hương cổ điển cho đến ngày nay (mặc dù nó đã được cải tiến vào năm 2018), L'Interdit của Givenchy được tạo ra đặc biệt cho Hepburn vào năm 1957. Hubert de Givenchy đã ủy quyền cho nhà chế tạo nước hoa Francis Fabron tạo ra mùi hương, có hương hoa cam, hoa huệ, cỏ vetiver và hoắc hương. Nó được gọi là L'Interdit, dịch từ tiếng Pháp là "bị cấm", sau khi Hepburn đáp lại yêu cầu của Givenchy để phổ biến rộng rãi cho công chúng - không chỉ dành cho bà.

Nguồn: http://danviet.vn/11-su-that-ve-che-do-lam-dep-tu-trong-ra-ngoai-cua-huyen-thoai-audrey-hepburn-...Nguồn: http://danviet.vn/11-su-that-ve-che-do-lam-dep-tu-trong-ra-ngoai-cua-huyen-thoai-audrey-hepburn-502021124135016597.htm