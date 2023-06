10 bước để có làn da trong veo như thủy tinh

Chuyên gia sắc đẹp gốc Hàn Charlotte Cho cho biết: “Làn da thủy tinh là xu hướng mô tả làn da của bạn trông trong trẻo, ẩm mượt và mịn màng đến mức có thể phản chiếu và trong mờ như thủy tinh . Mặc dù thuật ngữ này bắt đầu phổ biến trên mạng xã hội vào khoảng năm 2017, nhưng “làn da thủy tinh từ lâu đã trở thành một vẻ đẹp lý tưởng ở Hàn Quốc trong nhiều năm,”.



Nói rõ hơn, làn da thủy tinh không phải là đạt được một làn da hoàn hảo hoặc không có lỗ chân lông (điều này sẽ không thực tế) - mà là giúp làn da của bạn trở về trạng thái khỏe mạnh nhất. Mặc dù có vẻ như làn da mịn màng và rạng rỡ này nằm ngoài tầm với, nhưng các chuyên gia của chúng tôi nhắc nhở rằng bất kỳ ai cũng có thể sở hữu làn da như thủy tinh miễn là bạn thực hiện một cách tiếp cận toàn diện: “Ngoài các phương pháp chăm sóc da nhất quán, đạt được làn da như thủy tinh có nghĩa là bạn cần để cân bằng nó với thời lượng ngủ hợp lý, uống nhiều nước, tập thể dục và ăn uống hợp lý.

Rõ ràng, làn da thủy tinh không phải là thứ bạn có thể đạt được chỉ sau một đêm. Cho biết: “Hãy thực hiện ít nhất hai hoặc ba tuần một thói quen nhất quán mỗi ngày - hoặc cả buổi sáng và buổi tối nếu điều đó phù hợp với lối sống, lịch trình và ngân sách của bạn. Vì làn da của mỗi người là khác nhau nên các bước chính xác có thể hơi khác nhau đối với mỗi người. Nhưng nếu bạn muốn biết ý chính của loại sản phẩm nào sẽ đưa bạn đến đó, thì đây là nền tảng cơ bản về cách bắt đầu.

Bước 1: Làm Sạch Da Hai Lần

Nếu bạn chưa quen với phương pháp làm sạch hai bước này , thì nó bao gồm việc sử dụng sữa rửa mặt gốc dầu để loại bỏ bụi bẩn khỏi da, sau đó sử dụng nước dịu nhẹ để làm sạch da. sữa rửa mặt để làm sạch sâu hơn nữa. Hãy tìm những loại sữa rửa mặt có độ pH thấp cho sữa rửa mặt gốc nước của bạn, loại sữa rửa mặt này sẽ không gây kích ứng hoặc làm mất đi hàng rào bảo vệ da của bạn.

Bước 2: Tẩy Tế Bào Chết Da

Lột bỏ lớp da chết trên cùng là điều cần thiết để làm đều kết cấu của bạn. Cho nói: “Để có được làn da thủy tinh mà không cần sự trợ giúp của trang điểm, điều quan trọng là phải tẩy tế bào chết góp phần tạo nên làn da xỉn màu. Đối với làn da siêu nhạy cảm, bạn cũng có thể thử dùng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học không cần chà xát thủ công. Tẩy tế bào chết cũng giúp các sản phẩm còn lại thẩm thấu vào da tốt hơn, cho phép chúng hoạt động hiệu quả hơn.

Bước 3: Làm mới làn da với nước hoa hồng

Nếu bạn đang lo lắng, hãy yên tâm rằng các loại toner dành cho mặt ngày nay không giống như các công thức đã từng làm bong tróc, châm chích và làm khô da của bạn. Thay vào đó, lớp toner mới duy trì độ cân bằng pH cho làn da của bạn đồng thời quét sạch dầu thừa và ô nhiễm da. “Các loại toner ngày nay có tác dụng dưỡng ẩm - không làm se da!” Cho nói. Đơn giản chỉ cần thấm một miếng bông với toner và nhẹ nhàng quét lên mặt.

Bước 4: Sử dụng Sheet Mask

Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn có thể tùy chọn mặt nạ giấy. Nhưng nếu làn da của bạn cần thêm TLC và bạn đã sẵn sàng để được nuông chiều, hãy lấy một tấm mặt nạ. Tiến sĩ Chang cho biết: “Có thể sử dụng mặt nạ tấm hai lần hoặc ba lần mỗi tuần để giúp tăng cường hydrat hóa, đặc biệt là khi da của bạn bị khô.

Bước 5: Thêm tinh chất

Bắt đầu bữa tiệc dưỡng ẩm với sự trợ giúp của tinh chất. Đừng nhầm lẫn với toner, có kết cấu trơn tương tự, Tinh chất là những sản phẩm nhẹ, gốc nước với các thành phần hoạt tính tập trung vào việc làm sáng, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da nhưng ít cô đặc hơn serum và ống tiêm.

Tinh chất thường được coi là trái tim của quy trình chăm sóc da điển hình của Hàn Quốc — chúng làm cho làn da của bạn cảm thấy như được tái tạo. Tinh chất Hàn Quốc có tác dụng tối ưu hóa tốc độ luân chuyển tế bào tự nhiên của làn da bạn. Thay vì vuốt nó lên mặt bằng một miếng bông như toner, các tinh chất thường được vỗ nhẹ vào da bằng tay của bạn.

Bước 6: Điều Trị Bằng Serum

Mặc dù có thể không cần thiết phải sử dụng huyết thanh ngoài tinh chất, nhưng nếu mục tiêu của bạn là hydrat hóa, bạn sẽ được hưởng lợi từ cả hai. “Serum cung cấp nồng độ hoạt chất cao hơn [so với tinh chất] để nhắm mục tiêu các mối quan tâm cụ thể, như da xỉn màu, mất nước và nếp nhăn. Chúng được pha chế với nhiều hoạt chất khác nhau, bao gồm axit hyaluronic, glycerin, chất chống oxy hóa, thành phần làm sáng, chiết xuất thực vật và thành phần chống lão hóa,” Tiến sĩ Chang cho biết. Cách bạn sử dụng huyết thanh cũng có thể khác một chút so với tinh chất: “Serum thường đặc hơn so với tinh chất và thường được sử dụng như một phương pháp điều trị tại chỗ để điều trị các tình trạng da cụ thể,”.

Bước 7: Bôi kem dưỡng ẩm

Nếu chúng ta phải chọn bước quan trọng nhất trong quy trình dưỡng da như thủy tinh của bạn (tất nhiên là ngoài tẩy da chết), thì đó sẽ là thoa kem dưỡng ẩm. Tiến sĩ Chang cho biết: “Dưỡng ẩm là điều cần thiết để khóa các thành phần hoạt tính và hydrat hóa được áp dụng trong các bước trước đó. "Các thành phần như ceramides, panthenol và centella asiatica rất tốt cho việc dưỡng ẩm, làm dịu và phục hồi da."

Cuối cùng, “cách tốt nhất để dưỡng ẩm cho da phụ thuộc vào loại da và nhu cầu cá nhân của bạn,” Tiến sĩ Chang nói. Ví dụ, cô ấy nói, những người có làn da khô quanh năm có thể muốn một loại kem dưỡng ẩm dạng kem đặc hơn. Những người khác có da dầu có thể sử dụng kem dưỡng ẩm dạng gel nhẹ.

Bước 8: Thoa kem mắt

Vùng da quanh mí mắt vô cùng mỏng manh và mỏng manh, vì vậy đây có thể là khu vực đầu tiên trên khuôn mặt bạn xuất hiện tình trạng mất nước và các dấu hiệu lão hóa. “Người tiêu dùng Hàn Quốc tin tưởng vào việc thực hiện các bước bổ sung trong quy trình chăm sóc da của họ để điều trị các tình trạng da khác nhau, chẳng hạn như nếp nhăn và quầng thâm,” Cho nói. "Các nếp nhăn dễ thấy hơn khi da thiếu độ ẩm, vì vậy hầu hết các loại kem dưỡng mắt đều có công thức chứa chất giữ ẩm và vitamin bổ dưỡng."

Để thoa những thứ này, “hãy dùng ngón út chấm nhẹ kem dưỡng mắt bên dưới mắt và xung quanh toàn bộ xương hốc mắt,” Cho nói. "Đừng đến quá gần những đường nước trong mắt bạn, nếu không bạn có thể làm chúng khó chịu."

Bước 9: Thoa dầu lên mặt

Vì dầu dưỡng da mặt không phải là chất giữ ẩm mà là chất làm mềm và khóa ẩm - nghĩa là chúng củng cố và bảo vệ hàng rào bảo vệ da của bạn - nên việc thoa chúng vào cuối quy trình là rất quan trọng để giữ ẩm cho da. Bạn nên dùng các loại dầu dưỡng da mặt không gây mụn và chứa các thành phần giúp hydrat hóa và nuôi dưỡng làn da, chẳng hạn như dầu jojoba, dầu argan hoặc dầu tầm xuân.

Bước 10: Bảo vệ với SPF

Nếu bạn áp dụng chế độ chăm sóc da thủy tinh vào ban đêm, quy trình của bạn có thể kết thúc bằng dầu dưỡng da mặt. Nhưng nếu bạn sử dụng sản phẩm vào ban ngày, kem chống nắng sẽ là bước cuối cùng của bạn. Tiến sĩ Chang cho biết: “Kem chống nắng là phần quan trọng nhất trong chế độ chăm sóc da, đặc biệt là trong K-beauty, để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và tác hại của ánh nắng mặt trời. Phòng ngừa là chìa khóa để duy trì làn da sáng khỏe."

