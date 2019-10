The Rock 15 tuổi bị nghi là cảnh sát ngầm vì nặng 90kg và cao 1m90cm

Vì vóc dáng phổng phao khi mới 15 tuổi, nam diễn viên Dwayne Johnson bị bạn bè và cả giáo viên nghi ngờ.

Hình ảnh của The Rock năm 15 tuổi đang gây bão mạng xã hội.

Nam diễn viên Dwayne Johnson (hay còn gọi là The Rock) mới chia sẻ trên Instagram cá nhân về câu chuyện tuổi 15 của mình. Anh nói, năm mình 15 tuổi, anh đã cao 1m90cm và nặng 90kg với cơ bắp săn chắc. The Rock đã rời Hawaii đến sống tại Nashville. Tại trường học ở nơi mới, mọi người bao gồm cả giáo viên và học sinh đều xa lánh anh bởi nghi ngờ anh là cảnh sát ngầm. Dwayne Johnson nhấn mạnh đây hoàn toàn là câu chuyện có thật.

The Rock là cựu đô vật chuyên nghiệp trước khi được biết đến với vai trò diễn viên. Ở tuổi U50, Dwayne Johnson vẫn nổi bật với cơ bắp chắc như núi đá. Chính bởi vậy, khi nhìn tấm ảnh The Rock năm 15 tuổi, người ta không lấy làm ngạc nhiên trước hình thể vạm vỡ của anh. Để có được cơ bắp cuồn cuộn, The Rock đã tuân theo chế độ ăn uống và luyện tập hà khắc, nếu không phải anh thì người khác khó lòng có thể thực hiện.

Dwayne Johnson là một đô vật chuyên nghiệp với nhiều thành tích đáng nể.

Chế độ ăn của người khổng lồ

Nhiều người nói rằng The Rock ăn như con gấu xám với sức tiêu thụ thực phẩm khổng lồ. Có thông tin khẳng định anh đã ăn tới 7 bữa ăn giàu protien mỗi ngày với lượng calo lên đến 4131 calo, gấp đôi mức trung bình được khuyến nghị dành cho nam giới. Chế độ ăn này nhằm cung cấp đủ protein để hỗ trợ tăng cường cơ bắp. Ngoài ra, chế độ ăn uống của anh cũng thay đổi tùy thuộc vào dự án phim mà anh tham gia từ đó điều chỉnh vóc dáng phù hợp. Ví dụ như khi tham gia đóng "GI Joe: Retaliation" anh đã bổ sung carbs từ khoai lang, yến mạch vào thực đơn của mình.

Anh ăn 7 bữa giàu protein để hỗ trợ tăng cơ bắp.

Ngoài ra, The Rock còn có những "bữa ăn gian lận" (cheat meal) dành cho những người tập gym sau khoảng thời gian kiêng khem. Món ăn yêu thích của anh là sushi với nhiều cá hồi, cá ngừ, tôm và quả bơ. Bên cạnh đó anh còn ăn bánh pancake chocolate chuối với si rô và đậu phộng.

Đĩa bánh pancake khổng lồ của The Rock.

Đam mê tập luyện điên cuồng

Bài tập tạ đầu tiên của The Rock vào năm 13 tuổi nhưng ngay từ khi còn nhỏ anh đã được nhìn thấy cha - đô vật huyền thoại Rocky Johnson tập luyện bởi vậy có thể nói một phần của cuộc đời anh gắn với phòng thể hình. Ngay từ khi 8 tuổi, Dwayne Johnson đã tham gia chơi các môn thể thao như bóng chày, bóng đá, võ thuật giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Đam mê thể hình của anh bắt đầu từ người cha huyền thoại.

Thói quen tập luyện của anh bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, anh thức giấc và ra ngoài chạy bộ. Kể cả khi trong thời gian có lịch trình anh vẫn duy trì việc này bằng cách chạy trên máy chạy bộ ở khách sạn. Mỗi ngày, The Rock đều chăm chỉ tập thể hình với kế hoạch cụ thể, ngày nào tập trung luyện tập ra sao. Dwayne Johnson yêu việc tập luyện, thậm chí huấn luyện viên của anh còn nói rằng rất khó để giữ anh ở ngoài phòng gym. Khi luyện tập, The Rock còn nghe nhạc để tăng tinh thần. Anh nói: “Tôi đeo tai nghe và lắng nghe âm nhạc. Tôi tập trung 100%. Không hề phí thời gian và nỗ lực nếu tập cho bản thân và cân nặng của bạn”.

Với The Rock, luyện tập là đam mê và niềm yêu thích.