Đã 43 tuổi, ca sĩ Trung Quốc vẫn nuột nà như gái đôi mươi nhờ "đổ mồ hôi" trong phòng tập

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 10:40 AM (GMT+7)

Ruby Siu sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung như những cô gái đôi mươi dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần.

Ruby Siu là nữ ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những bản hit đình đám như Daddy's Little Girl, The Taste Of Love... Đã 43 tuổi, nhưng Ruby Siu vẫn khiến người hâm mộ ngạc nhiên bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung như thiếu nữ cùng vóc dáng gợi cảm và gu thời trang quyến rũ, tôn đường cong tối đa.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những bí quyết tập luyện, làm đẹp, được nhiều người quan tâm. Bên cạnh những bài tập giúp giữ dáng hiệu quả, cô còn áp dụng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt bằng cách tuân thủ nguyên tắc: ít tinh bột, nhiều chất xơ và protein.

Ruby Siu là ca sĩ mạng Trung Quốc nổi tiếng, chẳng những xinh đẹp còn sở hữu vóc dáng gợi cảm dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần.

Ở ngoài đời, cô có gu mặc trẻ trung, thời thượng.

Mỗi buổi sáng, Ruby có thói quen uống 1 cốc sữa đậu nành mix thêm các loại hạt như: óc chó, hạt điều, hạt phỉ. Cô cho biết, thức uống này không chỉ giúp tăng size vòng 1 tự nhiên mà còn chứa nhiều protein và canxi, rất tốt cho da và tóc. Ngoài ra, cô còn là người nghiện cafe. Tuy nhiên, Ruby thường sử dụng sữa hạt để thay cho sữa đặc hay sữa tươi nguồn gốc động vật.

Salad là một trong những món ăn mà nữ ca sĩ yêu thích nhất vì cung cấp đầy đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể. Bữa trưa và bữa tối, cô còn kết hợp uống thêm sinh tố rau xanh có chứa nhiều chất xơ, khoáng chất.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học kết hợp tập luyện thể thao chăm chỉ, giúp Ruby dễ dàng sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ như những cô gái tuổi đôi mươi.

Bên cạnh chế độ ăn uống, Ruby cũng rất chăm chỉ tập luyện thể thao. Cô kết thân với gym và nhảy dây để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Nữ ca sĩ chia sẻ, mỗi ngày cô thường nhảy từ 800 - 1000 cái. Đây là cách giảm cân rất nhanh mà nhiều cô gái trẻ vẫn hay áp dụng. Cô chia ra nhảy thành nhiều hiệp, mỗi hiệp từ 100 - 150 cái.

Để sở hữu một làn da sáng mịn, Ruby cho biết, mỗi ngày cô dành ra khoảng 30 phút để đắp mặt nạ. Trong lúc đó, cô sẽ massage cổ để giảm nếp nhăn. Đây là bí quyết làm đẹp mà mẹ của Ruby. Cô chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ của cô hiện đã 70 tuổi nhưng vùng cổ vẫn rất mịn màng nhờ massage 200 cái mỗi ngày, bằng cách dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động từ dưới lên trên và ấn các huyệt dưới tai.

Cô kết thân với bộ môn gym và thường luyện tập những bài có cường độ vừa phải, giúp cơ thể săn chắc mà không lên cơ quá đà, để giữ được đường cong mềm mại, nữ tính.

Đã 43 tuổi, Ruby Siu vẫn có một làn da mịn màng, tươi sáng.

