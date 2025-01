Các nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô làm điều này trước sự trở lại của ông Trump

Chiến lược "All Weather" của Bridgewater được chú ý

Chiến lược "All Weather" do Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, phát triển vào năm 1996. Đây là một chiến lược đầu tư đa tài sản, cân bằng rủi ro để có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện kinh tế, từ suy thoái đến lạm phát.

Tại Trung Quốc, phiên bản "All Weather" của Bridgewater được ra mắt vào năm 2018 và đã chứng minh sức mạnh vượt trội trong thời kỳ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đại dịch COVID-19, và cả giai đoạn biến động lớn của thị trường vào mùa xuân năm ngoái. Sản phẩm này mang lại lợi nhuận ấn tượng 37% trong năm qua, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh.

Sự trở lại của Donald Trump với các chính sách thuế quan cứng rắn khiến nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến các sản phẩm đầu tư ổn định như "All Weather". Tâm lý lo ngại rủi ro đã đẩy mạnh nhu cầu đối với chiến lược này, đặc biệt khi nhiều tài sản đơn lẻ không còn đáng tin cậy trong điều kiện thị trường bất định.

Theo ông Lv Chengtao, Chủ tịch SHQX Asset Management, công ty đang quản lý hơn 10 tỷ nhân dân tệ, các sản phẩm "All Weather" mới của công ty đã thu hút dòng vốn lớn trong nửa cuối năm ngoái.

Ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng

Tương lai của chiến lược "All Weather" sẽ ra sao?

Do sức hút của chiến lược "All Weather", nhiều quỹ đầu tư nội địa tại Trung Quốc đã nhanh chóng triển khai các sản phẩm tương tự. Các quỹ lớn như SHQX Asset Management, Shanghai Luoshu Investment Co, và Shanghai Quantinv Asset Management đã gia nhập cuộc đua.

Yin Zhengxin, người đứng đầu bộ phận marketing của Luoshu, ví sự phát triển này như cách Tesla thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tại Trung Quốc. Ông dự đoán rằng các quỹ nội địa có thể vươn lên chiếm lĩnh thị trường trong 3-5 năm tới, làm giảm ưu thế của Bridgewater.

Không chỉ các quỹ nội địa, những "ông lớn" quốc tế như Man Group cũng đang chuẩn bị tung ra các sản phẩm tương tự, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư Trung Quốc.

Bridgewater đã trở thành chuẩn mực trong lĩnh vực đầu tư ổn định, đặc biệt tại Trung Quốc. Các sản phẩm này không chỉ hấp dẫn bởi khả năng giảm thiểu rủi ro, mà còn được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận ổn định ngay cả trong thời kỳ bất ổn.

Tuy nhiên, cạnh tranh đang ngày càng gay gắt khi nhiều quỹ nội địa và quốc tế tham gia thị trường. Trong tương lai, khả năng thành công của các quỹ nội địa phụ thuộc vào việc họ có thể triển khai chiến lược này hiệu quả đến đâu và liệu họ có thể tạo ra sự khác biệt so với Bridgewater hay không.