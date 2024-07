Việc nhẹ lương cao cho người “đô con”: Đi kè kè cạnh người khác, kiếm ngay vài triệu/ngày

Từ đầu năm 2024,“cho thuê vệ sĩ tư nhân” bỗng trở thành dịch vụ tăng trưởng đột phá tại Trung Quốc. Không còn gói gọn trong việc hộ tống các nhân vật trong giới chính trị hay các ngôi sao trong làng giải trí, giờ đây, rất nhiều người bình thường cũng sẵn sàng bỏ tiền để thuê vệ sĩ riêng cho mục đích cá nhân.

Vệ sĩ tư nhân - dịch vụ “đốt tiền” tốn vài triệu đồng mỗi ngày

Trên Taobao (trang TMĐT nổi tiếng ở Trung Quốc), có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sĩ tư nhân. Chi phí trung bình từ 1.500 - 2.000 NDT (khoảng 4,8 đến 6,5 triệu đồng) cho một ngày. Các hạng mục dịch vụ đều rất chi tiết, bao gồm từ lái xe, xách túi, cầm ô cho đến bảo vệ tại chỗ.

Sau khi khách đặt hàng và xác nhận nhu cầu, nếu khách hàng và công ty ở cùng một thành phố, vệ sĩ được thuê có thể đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất là 30 phút.

Theo một số phương tiện truyền thông của Trung Quốc đưa tin, trước Tết Nguyên đán năm nay, một anh chàng 9x có tên Tiểu Nhiên đã thuê một vệ sĩ cao 1m9 qua Taobao để về quê cùng mình.

Ngoài phí vệ sĩ 1.500 NDT, anh còn phải trả thêm phí thuê xe, tổng cộng là 3.000 NDT (9,7 triệu đồng). Mọi năm, người này thường lái ô tô về quê để “thể hiện” với họ hàng. Năm nay, khi đưa cả vệ sĩ riêng về nhà, Tiểu Nhiên đã thành công thu hút rất nhiều sự chú ý ở quê nhà. Nhiều bà mối cũng đã tìm đến anh để giới thiệu đối tượng.

Không chỉ doanh nhân hay người nổi tiếng, khách thuê vệ sĩ nay “muôn hình vạn trạng”

Ông Mã - giám đốc một công ty vệ sĩ lâu năm ở Bắc Kinh cho biết, vào đầu năm 2024, lượng khách thuê dịch vụ tăng vọt. “Chúng tôi không ngờ dịch vụ này năm nay lại phổ biến đến vậy, có rất nhiều người tìm hiểu về dịch vụ này. Chúng tôi đã nhận được ít nhất hàng trăm đơn hàng”.

Theo đó, có một số lượng nhỏ khách hàng là người trẻ tuổi, với mỗi đơn hàng trị giá trung bình 10.000 NDT (32,5 triệu đồng). Với nhiều người trẻ, đây là một khoản chi không nhỏ. Còn lại, các khách hàng “chủ lực” nằm ở độ tuổi trung niên và có điều kiện kinh tế nhất định.

Theo quan sát đánh giá của các khách hàng trên Taobao, ngoài nhu cầu thuê vệ sĩ để đi cùng khách hàng, đi tiếp khách bàn chuyện làm ăn thì một số người còn sử dụng dịch vụ này để tìm cảm giác an toàn. Chẳng hạn, có những người ngại đi làm một mình vào ban đêm hoặc không muốn đi du lịch một mình. Họ lo lắng về sự an toàn nên sẽ thuê một vệ sĩ cao to, khỏe mạnh để bảo vệ mình.

Hoặc, một số bậc cha mẹ quá bận rộn với công việc sẽ thuê vệ sĩ riêng để giúp đưa đón con đi học. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn thuê vệ sĩ để “thị uy”, giúp con “cai” internet.

