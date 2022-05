Vì sao Tân Hoàng Minh vẫn chưa trả tiền cho nhà đầu tư?

Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) vừa có thông báo liên quan đến các lô trái phiếu bị hủy bỏ. Tập đoàn này lý giải nguyên nhân hiện vẫn chưa trả tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu.

Cụ thể, tính đến hết ngày 9/5/2022, ông Đỗ Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc công ty vẫn chưa nhận được giấy ủy quyền đại diện phần vốn góp của các bị can có liên quan. Ông Minh là con trai cả của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, được uỷ quyền điều hành Tập đoàn sau khi ông Dũng bị bắt.

Ngày 5/5, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có văn bản gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an - C03, đồng thời gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để báo cáo về việc đề xuất cơ chế hoàn trả tiền sớm cho các nhà đầu tư trái phiếu đính kèm một số đề xuất cụ thể tại biên bản làm việc với các nhà đầu tư vào ngày 27/4.

Hiện tập đoàn này khẳng định vẫn đang làm việc tích cực với các đối tác quan tâm về việc mua bán các dự án để sớm thu xếp nguồn tài chính hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư". Tuy nhiên, tập đoàn vẫn đang chờ được ủy quyền để có thể nhanh chóng triển khai được các giao dịch.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh đến nay vẫn chưa thể hoàn trả tiền cho nhà đầu tư liên quan những lô trái phiếu bị hủy bỏ. (Ảnh: Hữu Thắng)

Trước đó vào tối ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các bị can có liên quan. Trong những người bị cơ quan điều tra khởi tố còn có con trai thứ hai của ông là Đỗ Hoàng Việt. Đỗ Hoàng Việt là Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh

Cơ quan này xác định các cá nhân trên đã có dấu hiệu gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.

Tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử đụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Về thủ tục hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư, UBCKNN đã có văn bản đề nghị các công ty liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để giải quyết.

Tân Hoàng Minh cho biết đang cùng các đơn vị tư vấn luật và bên liên quan rà soát lại các đợt phát hành.

