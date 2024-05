Vì sao ông Đặng Tất Thắng bị Cơ quan An ninh điều tra truy tìm?

Ngày 23-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo cho biết đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Trong quá kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định ông Đặng Tất Thắng (SN 1981) không có mặt tại nơi cư trú và không biết đang ở đâu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, ngày 22-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng.

Ông Đặng Tất Thắng

Trước đó, vào ngày 1-4, tài khoản mạng xã hội facebook mang tên "Thang Dang" được cho là của ông Đặng Tất Thắng đăng tin ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác.

Tin đồn này nhanh chóng lan truyền khiến cho thị trường chứng khoản trải qua một cơn sóng gió, giá cổ phiếu STB của Sacombank giảm kịch sàn.

Phía Sacombank ngay sau đó đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

"Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank hoàn toàn không liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin Facebook mang tên "Thang Dang" đã lan truyền" – văn bản của Sacomnbank nhấn mạnh.

Một ngày sau đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cũng lên tiếng khẳng định đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

Tại đại hội cổ đông Sacombank ngày 26-4, trả lời cổ đông về các tin đồn ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh, tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan… ông Minh một lần nữa khẳng định: "Tôi không liên quan một dấu chấm, dấu phẩy gì đến bà Trương Mỹ Lan hay Vạn Thịnh Phát. Nếu có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan thì tôi không bao giờ ngồi đây điều hành đại hội cổ đông. Tôi bảo đảm với các cổ đông, trong mọi trường hợp tôi đều hướng về sự phát triển của Sacombank".

Theo ông Minh, nguyên nhân tin đồn có thể là do khi Sacombank cho Hãng hàng không Bamboo Airways vay tiền và ông làm cố vấn cho khoản tín dụng này để bảo đảm thu hồi được vốn. Khi đó, ông Đặng Tất Thắng có đòi 200 tỉ đồng cho cá nhân nhưng gia đình ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, khi đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam ) đã cho ông Thắng nghỉ việc trước khi nhà đầu tư mới tham gia điều hành Bamboo Airways. "Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mới. Việc ông Thắng viết lên facebook là không đúng sự thật"- ông Minh nói.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ông Đặng Tất Thắng viết facebook về ông Dương Công Minh và Sacombank. Cụ thể, tháng 4-2023, mạng xã hội lan truyền clip cổ đông Sacombank chất vấn HĐQT ngân hàng này về việc không chia cổ tức. Lợi dụng sự việc này, ông Đặng Tất Thắng đã viết trên trang facebook Thang Dang: "Làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng Chủ tịch Sacombank là người bất tài. Anh này với mình còn là người không có đức,…"

Dù sau đó ông Thắng đã xóa nội dung này nhưng phía Sacombank vẫn có văn bản cho rằng những lời lẽ trên là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh của lãnh đạo Sacombank, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của ngân hàng. Do đó, Sacombank kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Facebook Thang Dang viết lời xin lỗi sau khi đăng thông tin xúc phạm Chủ tịch và ngân hàng Sacombank tháng 4-2023.

Sau khi Sacombank phát đi thông điệp cứng rắn, ngày 10-5-2023, ông Đặng Tất Thắng chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm ông Dương Công Minh và HĐQT ngân hàng này. Trên trang facebook Thang Dang, ông Đặng Tất Thắng viết lời xin lỗi công khai và khẳng định: "Trong kinh doanh, việc xảy ra những mâu thuẫn phát sinh do xung đột lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan là khó tránh khỏi".

Sau sự việc trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Ông Đặng Tất Thắng đang ở nước ngoài?

Ông Đặng Tất Thắng được biết đến là một lãnh đạo cao cấp của tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways từ năm 2022 trở về trước.

Cụ thể, ông Thắng "đầu quân" cho Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) của ông Trịnh Văn Quyết từ tháng 7-2014 với vị trí Trưởng ban Đầu tư, kiêm trợ lý Tổng giám đốc.

Trong khoảng thời gian từ 2014 – 2017, ông Thắng đã đóng góp lớn vào việc triển khai nhiều dự án lớn của FLC như Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn, ...

Đến 2017, ông Thắng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc, phụ trách mảng đầu tư phát triển dự án của tập đoàn này. Giai đoạn này FLC đẩy mạnh triển khai rất nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn trên cả nước.

Năm 2021, ông Thắng tham gia vào HĐQT của FLC và giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Đến tháng 3-2022, khi ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC, bị bắt vì vi phạm liên quan "thao túng giá chứng khoán", ông Thắng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT tập đoàn này.

Tại Bamboo Airways, ông Thắng là người dẫn dắt hãng hàng không này từ khi tiến hành các thủ tục thành lập và đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng chiến lược phát triển, huy động vốn và xây dựng đội ngũ nhân sự cho hãng hàng không này.

Tháng 12-2019, Ông Thắng đảm nhiệm chức vụ vị trí Tổng Giám đốc Bamboo Airways. Đến tháng 3-2022, ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airway sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Tháng 7-2022, ông Thắng thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways vì lý do cá nhân.

Vài tháng sau đó, cụ thể vào 8-11-2022, Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thắng tham gia quản trị và triển khai công tác đối ngoại của tập đoàn TNG và các đơn vị thành viên. Đồng thời, ông Thắng cũng trực tiếp quản lý TNS, TNH - hai công ty thành viên trong lĩnh vực đầu tư, quản lý khách sạn và thương mại dịch vụ của TNG.

Tuy nhiên, hồi tháng 4-2023 khi lần đầu viết thông tin bôi nhọ ông Dương Công Minh và Sacombank trên facebook Thang Dang, ông Đặng Tất Thắng, xưng mình là Chủ tịch Quỹ đầu tư tư nhân ATB Investment và Partners.

Thời gian qua, facebook Thang Dang thường đăng ảnh sinh hoạt của ông Thắng ở nước ngoài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây trang facebook này không còn xuất hiện.

