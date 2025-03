Vàng vượt 100 triệu đồng/lượng vẫn thua xa mức tăng giá đất nền Hà Nội

Giá đất nền Hà Nội bỏ xa mức tăng của giá vàng

Ngày 19/3/2025 đánh dấu mốc lịch sử của giá vàng khi vàng nhẫn tăng vọt lên mức trên 100 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/1/2025, khi giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 84,2 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đã tăng thêm 15,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng hơn 18,17% chỉ trong quãng thời gian chưa đầy 3 tháng. Giá vàng PNJ cũng ghi nhận mức tăng thêm 15,7 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2025, tương đương mức tăng hơn 18,6%, mức tăng vượt trội so với những kênh đầu tư khác như chứng khoán, tiết kiệm ở cùng thời điểm.

Trước đó, giá vàng trong nước cũng đã tăng mạnh trong năm 2024, cụ thể giá bán vàng miếng ghi nhận tăng khoảng 10,2 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 14% và vàng nhẫn tăng 20,92 triệu đồng/lượng, khoảng 34%.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, giá vàng miếng trong nước đã ghi nhận mức tăng hơn 32%, trong khi giá vàng nhẫn thậm chí ghi nhận mức tăng gần 53%. Mức tăng phi mã của giá vàng trong thời gian gần đây khiến nhiều nhà đầu tư ghi nhận khoản lãi lớn.

Tuy nhiên, dù giá vàng tăng mạnh thời gian gần đây nhưng với nhiều nhà đầu tư có nguồn vốn lớn thì biến động của giá vàng vẫn kém xa so với mức tăng của giá đất nền Hà Nội.

Giá vàng trang sức vượt 100 triệu đồng/lượng từ ngày 19/3

Từ kinh nghiệm mua vàng và mua đất nền của mình, chị Thanh Hà sinh năm 1989 tại Nam Định đánh giá trong ngắn hạn giá vàng có thể tăng mạnh, tuy nhiên khi nhìn lại biến động của giá vàng và giá đất nền Hà Nội trong một chu kỳ dài vài năm thì mức tăng giá của đất nền hoàn toàn vượt trội.

Chị Hà cho biết tháng 7/2019 chi gần 1,1 tỷ đồng để mua lô đất dịch vụ 50m2 tại Đồng Mai - Hà Đông. Thời điểm đó, giá vàng SJC cao nhất mới có 40,7 triệu đồng/lượng, tương đương lô đất có giá trị khoảng 27 lượng vàng.

Đến nay sau gần 6 năm, khi giá vàng tăng lên 100 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng của giá vàng gần 2,5 lần, nhưng giá trị các lô đất khu vực xung quanh đã tăng gần 6 lần khi đang được giao dịch ở mức giá 5,5 tỷ đồng đến hơn 6 tỷ đồng/lô, tương đương 55 - hơn 60 lượng vàng.

Gần hơn, thời điểm tháng 8/2022, gia đình chị mua thêm lô đất nền 36,5m2 tại Biên Giang - Hà Đông – Hà Nội với giá 495 triệu đồng, và mua hơn 2 lượng vàng trang sức quanh vùng giá 53 triệu đồng. Đến nay giá vàng trang sức mới tăng chưa đến 2 lần, tuy nhiên giá đất nền khu vực này ghi nhận đã tăng hơn 3 lần khi được rao bán phổ biến ở mức từ 50-55 triệu đồng/m2.

Tương tự anh Tâm (Thái Bình) cho biết đầu năm 2018 gia đình đã bán toàn bộ vàng tích lũy và gộp thêm tiền tiết kiệm để mua lô đất nền với giá 1,35 tỷ đồng tại Hà Đông. Bên cạnh đó, anh chị cũng chi thêm gần 1,4 tỷ đồng để làm nhà để làm nơi ở cho cả gia đình. Đến nay sau hơn 6 năm, do có nhu cầu chuyển đổi chỗ ở, anh chị đang rao bán ngôi nhà của mình với mức giá 8 tỷ đồng. Ông bố 3 con cho biết “nhiều người nghĩ rằng mức rao bán nhà ở giá này là cao, tuy nhiên trong những năm qua giá đất trong khu vực này đã tăng từ 5-6 lần tùy vị trí, do đó gia đình chỉ chấp nhận giảm giá nhẹ với những người thực sự muốn giao dịch”.

Đất nền Hà Nội vẫn chưa ngừng tăng giá

Sau những đợt tăng giá mạnh thời gian qua, thị trường đất nền nhiều khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi tiếp tục nhận giá đất nền tăng mạnh. Theo khảo sát, giá đất nền tại các khu vực như Hòa Lạc, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Hà Đông… đã tăng trung bình từ 10-50% so với đầu năm 2024. Tại Đông Anh, mặt bằng giá trung bình dao động từ 60-100 triệu đồng/m2, trong đó, những lô đất đẹp gần trục đường lớn có mức giá vượt ngưỡng 130-150 triệu đồng/m2.

Mê Linh, khu vực từng có mức giá 20-30 triệu đồng/m2, nay đã tăng lên 40-55 triệu đồng/m2. Riêng tại Hoài Đức, giá đất tăng mạnh nhất ở các khu vực gần tuyến đường Vành đai 4. Các vị trí có tuyến đường này chạy qua như Đức Thượng, Dương Liễu, Tiền Yên đã ghi nhận mức tăng 20-50% so với đầu năm 2024, lên mức 50-70 triệu đồng/m2. Những vị trí gần các nút giao trọng điểm của tuyến đường, đặc biệt là Lại Yên, Vân Canh, An Khánh đang có mức giá dao động từ 90-130 triệu đồng/m2, thậm chí vượt ngưỡng 150 triệu đồng/m2.

Giá đất nền nhiều khu vực Hà Nội vẫn tăng mạnh sau nhiều đợt tăng giá

Tại Hà Đông, vào năm 2024, đất dịch vụ khu Yên Nghĩa được chào bán trên thị trường với mức giá từ 115 triệu đồng/m2 thì đến nay, cùng vị trí, các lô đất được chào giá từ 120 triệu đồng/m2. Với đất dịch vụ Dương Nội, cạnh đường Lê Trọng Tấn chạy thẳng lên Thiên Đường Bảo Sơn có mức giá chào bán từ 140 triệu đồng/m2 vào năm ngoái thì nay mức giá là từ 150 triệu đồng/m2, thậm chí có những lô mức giá rao bán lên tới 160-170 triệu đồng/m2.

Được đánh giá là một phân khúc đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn tỉ suất sinh lời cao nên thu hút mối quan tâm lớn của giới đầu tư. Tuy nhiên, đất nền cũng là phân khúc ghi nhận rất nhiều nhà đầu tư “mắc kẹt”, gặp nạn, đặc biệt là những nhà đầu tư mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường này.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của chuyên trang Batdongsan cho biết, để hạn chế tối đa rủi ro trong việc mua bán đầu tư đất nền, những nhà đầu tư mới nói riêng và các nhà đầu tư nói chung cần đặc biệt chú trọng tìm hiểu pháp lý dự án.

Bên cạnh đó, để tránh mua hớ, ông Tuấn cho rằng nhà đầu tư cần tìm hiểu giá đất từ người dân địa phương bằng cách hỏi người dân về giá đất xung quanh dự án hoặc lô đất đang muốn mua. Ông Tuấn đánh giá, những “camera chạy bằng cơm” sẽ luôn cung cấp cho người mua những thông tin chi tiết mà môi giới thậm chí không thể tiết lộ. Và đây sẽ là một trong những cách khá chính xác nếu người mua chịu đầu tư thời gian để khảo sát tình hình giá bán từ những người dân tại địa phương.