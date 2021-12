Tỷ giá USD tăng lên mức cao nhất trong một năm

Tỷ giá USD tăng cao nhất từ trước đến nay

Cụ thể, giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại hiện đã tăng 350-380 đồng so với tuần trước. Tỷ giá USD/VND bật tăng từ 22.835-22.855 đồng vượt qua ngưỡng tâm lý 23.100 đồng và có lúc lên vùng giá 23.150-23.200 đồng. Như vậy, tiền đồng đã mất giá khoảng 1,1% chỉ trong vòng 1 tuần và 2% tính từ đầu năm, đảo ngược xu hướng mạnh lên của tiền đồng trong phần lớn thời gian của năm nay.

Cùng với đó, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước công bố cũng tăng mạnh 110 đồng trong vài ngày, lên 22.237 đồng vào sáng nay (8-12), tăng 27 đồng so với ngày hôm qua (7-12). Còn so với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm hiện nay đã tăng tới 110 đồng.

Việc tỷ giá trung tâm và giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN tăng mạnh đã khiến giá mua - bán ngoại tệ trên thị trường ngân hàng tăng vọt từ đầu tuần này. Hiện tỷ giá USD tại hầu hết ngân hàng thương mại đều đã tăng vượt mức 23.200 đồng/USD, cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Qua khảo sát tại Vietcombank hôm nay, giá USD mua vào là 22.930 đồng/USD cho hình thức giao dịch tiền mặt. Dù thấp hơn 20 đồng so với phiên liền trước nhưng mức giá này đã tăng 320 đồng so với cuối tuần vừa qua. Giá bán ra với USD tại Vietcombank vào hôm nay ở mức ở mức 23.200 đồng/USD, tăng 365 đồng so với ngày 3-12. Tương tự, tại VietinBank hôm nay giao dịch USD ở mức 22.950 - 23.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên cuối tuần trước, giá USD tại VietinBank đã tăng 315 đồng chiều mua vào và tăng 355 đồng ở chiều bán ra.

Hiện giá mua vào USD tại các ngân hàng dao động từ 22.930 – 22.960 VND/USD và bán ra ở mức 23.160 – 23.200 VND/USD. Đây là mức giá cao nhất của đồng USD tại các ngân hàng thương mại trong vòng 1 năm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng mạnh. Hiện giá USD tại thị trường chợ đen mua vào phổ biến ở mức 23.500 đồng/USD, tăng 30 đồng so với cuối tuần trước. Còn giá USD bán ra hiện ở mức 23.560 đồng/USD, cao hơn 40 đồng so với cuối tuần trước.

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, giá USD tại Việt Nam gần đây tăng mạnh theo xu hướng tăng giá của đồng USD trên thị trường quốc tế, điều này cho thấy đồng VNĐ đã mang tính thị trường hơn.

