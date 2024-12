Tỷ giá USD hôm nay 7/12/2024: Thế giới có tiếp tục giảm?

Tỷ giá USD/VND hôm 7/12 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD/VND hôm 6/12

Tỷ giá trung tâm hôm 6/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.255 VND/USD, giảm trở lại 11 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.042 - 25.468 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tiếp tục được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở phạm vi 23.400 - 25.450 VND/USD.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm xuống mức 105,79 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam).

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,09%, đạt 1,0580. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,04% xuống 1,2755. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,03% ở mức 150,07.

