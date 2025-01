Thưởng ‘nóng’ lực lượng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị nội bộ, kinh tế đạt nhiều kết quả, đã phát hiện, kiến nghị xử lý đối với 11 tổ chức, cá nhân có vi phạm, góp phần tạo môi trường cạnh tranh an toàn, lành mạnh.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, phạm pháp hình sự xảy ra 48 vụ; đã phát hiện, xử lý 184 vụ, 239 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, kết quả đấu tranh Chuyên án CPC9. Sau 2 tháng 7 ngày đấu tranh, đến ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam và Công an 11 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam triệt xóa đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch Bắc Ninh khen thưởng Công an tỉnh.

Đến nay, Cơ quan Công an đã triệu tập, bắt giữ 60 đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán người, xuất cảnh trái phép, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định ban đầu, có hơn 13.000 người bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.000 tỷ đồng, trong đó người bị chiếm đoạt nhiều nhất là gần 12 tỷ đồng.

Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã có thư khen và trao thưởng nóng cho 12 tập thể. Ông Tuấn biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng các đơn vị triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao trước thời điểm Tết Nguyên đán, tạo dư luận tốt về hình ảnh lực lượng công an.