Thống đốc nói gì về nguy cơ xuất hiện “khoản âm” nghìn tỷ của Ngân hàng Nhà nước và cơ chế xử lý linh hoạt?

Tư lệnh ngành Ngân hàng cho rằng, quy định hiện nay đối với ngân hàng Nhà nước, kết quả dương được nộp ngân sách, nhưng chưa có quy định cụ thể khi kết quả âm. Dự thảo lần này bổ sung cơ chế xử lý nội dung này, phù hợp với quy định của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới.

Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn (Ảnh: Media QH).

Sáng nay 9/8, tại Hội trường, sau khi nghe Quốc hội cho ý kiến, các đại biểu thảo luận về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, Chống rửa tiền, Luật Các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn giải trình hàng loạt vấn đề nóng, được đại biểu đặc biệt quan tâm.

Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung cơ chế tài chính linh hoạt cho phép xử lý khoản chênh lệch thu - chi âm (chi vượt thu) khi thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 45, cơn quan không đề xuất ngân sách nhà nước lập tức bù khoản chi vượt thu, mà cho phép xử lý linh hoạt khoản âm của các năm trước, trước khi xác định phần phải nộp ngân sách.

Về nội dung này, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho rằng: Kết quả tài chính của Ngân hàng Nhà nước không phải lợi nhuận và không nhằm mục tiêu lợi nhuận. “Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa thực hiện vai trò ngân hàng trung ương”, ông Ấn nói.

Tư lệnh ngành ngân hàng giải trình hàng loạt vấn đề liên quan đến dự thảo sửa đổi, bổ sung 3 Luật của ngành Ngân hàng (Ảnh: Media QH).

Theo ông Ấn, trong quá trình can thiệp để ổn định tỷ giá, lãi suất, Ngân hàng Nhà nước có thể phát sinh “khoản âm”. Khoản âm vài nghìn tỷ đồng có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho nền kinh tế thông qua ổn định tỷ giá, lãi suất.

Tư lệnh ngành ngân hàng cho rằng, quy định hiện nay, kết quả dương hoạt động Ngân hàng Nhà nước sẽ được nộp ngân sách, nhưng “chưa có quy định cụ thể khi kết quả âm”. Vì vậy: “Dự thảo lần này bổ sung cơ chế xử lý nội dung này, phù hợp với quy định của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới”.

Liên quan đến nội dung quy định về giao dịch đáng ngờ trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, ông Ấn cho biết: “Ngân hàng Nhà nước xác định các nhóm vấn đề dựa trên Khuyến nghị 20 của FATF, tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế về phòng, chống khủng bố, rửa tiền đánh giá Việt Nam tuân thủ các quy định quốc tế.

Các giao dịch đáng ngờ về cơ bản mang tính định tính, khó định lượng. Nếu quy định quá chi tiết, đối tượng có thể tìm cách né tránh. Nội dung này đã được Bộ Tài chính, Bộ Công an tham gia góp ý và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Về áp dụng tỷ lệ an toàn khác tại dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Thống đốc Ấn cho biết: Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận sáng nay (Ảnh: Media QH).

“Việc bổ sung quy định nhằm có cơ chế áp dụng trong những trường hợp đặc thù, không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu an toàn hoặc tăng rủi ro”, Thống đốc NHNN cho biết thêm.

Theo ông Ấn: Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét thận trọng khi cho phép tổ chức tín dụng áp dụng tỷ lệ khác với quy định chung.

“Việc áp dụng phải dành cho những tổ chức tín dụng lành mạnh, đủ điều kiện và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển kinh tế, các dự án phát triển được ưu tiên quốc gia”, ông Ấn nói.

Vị này nhấn mạnh, việc giao thẩm quyền cho Ngân hàng Nhà nước gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn. Quy định này không áp dụng dàn trải cho toàn hệ thống mà cho một số đối tượng cụ thể, nhằm kiểm soát rủi ro và phục vụ phát triển kinh tế.

Về đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu được nhiều đại biểu quan tâm trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng: Quy định trong dự thảo nhằm mở thêm hoạt động được phép thực hiện đối với ngân hàng thương mại. Các điều kiện và cách thức thực hiện để bảo đảm an toàn sẽ được quy định liên quan đến Luật Chứng khoán.

Toàn cảnh phiên giải trình về dự án luật của ngành Ngân hàng sáng nay (Ảnh: Media QH).

“Quy định trong dự thảo xác định tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động này; việc tách bạch, minh bạch, tránh người dân hiểu nhầm và bảo đảm an toàn sẽ được quy định trong lĩnh vực chứng khoán”, ông Ấn nói.

Theo Thống đốc NHNN: Ban đầu, Ngân hàng Nhà nước xác định chỉ mở hoạt động đối với trái phiếu riêng lẻ, nhưng sau quá trình tham gia ý kiến, nhiều đại biểu đề nghị mở rộng. Dự thảo lần này mở rộng để làm cơ sở; các quy định cụ thể về phạm vi, mức độ thực hiện và cơ chế bảo đảm an toàn sẽ được quy định rõ hơn.