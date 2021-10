Tập đoàn Thái Lan tố doanh nghiệp của Shark Liên lật kèo

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 21:25 PM (GMT+7)

WHAUP đã đệ đơn kiện ra tòa án quốc tế vào cuối tháng 9 và yêu cầu Aqua One mua lại cổ phần trong công ty Sông Đuống.

Cuối tháng 9/2021, công ty WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) mới đây đã công bố thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) về việc gửi đơn khởi kiện Aqua One và ông Đỗ Tất Thắng lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, liên quan vi phạm không hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận mua bán cổ phần.

Văn bản WHAUP đã gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan. Ảnh: Nhà Đầu Tư

Theo đơn của WHAUP, tháng 10/2019, thông qua công ty con là WHAUP (SG) 2DR, doanh nghiệp này đã đầu tư vào Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống - công ty chuyên cấp nước sạch cho khu vực Hà Nội. Tập đoàn từ Thái Lan đã mua lại 34% cổ phần từ ông Đỗ Tất Thắng, tương đương với số tiền hơn 1.886 tỷ đồng.

Theo Thỏa thuận mua bán cổ phần, WHAUP (SG) 2DR được quyền bán toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Sông Đuống cho Aqua One (cổ đông lớn của Sông Đuống), với giá bằng mức tập đoàn này đã thanh toán cộng thêm giá vốn ghi sổ theo quy định trong hợp đồng.

Quyền bán sẽ được thực hiện trong trường hợp công ty này không chuyển cho WHAUP (SG) 2DR giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi trước ngày 25/10/2020, với nội dung nâng công suất dự án khai thác CTCP Nước mặt Sông Đuống từ 300.000 m3/ngày lên 600.000 m3/ngày.

Aqua One là một bên trong hợp đồng mua bán cổ phần, đóng vai trò là bên bảo lãnh cho ông Đỗ Tất Thắng và công ty Sông Đuống về nghĩa vụ xin cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi.

Tuy nhiên, CTCP Nước mặt Sông Đuống, Aqua One và ông Đỗ Tất Thắng đã không cung cấp được bản đăng ký sửa đổi cho WHATUP (SG) 2DR theo như thoả thuận trước đó.

Đến ngày 23/11/2020, WHAUP (SG) 2DR đã gửi thông báo cho Aqua One về việc sẽ thực hiện quyền bán lại cổ phần trong công ty Sông Đuống. Aqua One có nghĩa vụ mua cổ phần từ WHAUP (SG) 2DR trước ngày 7/6/2021 theo thỏa thuận mua bán cổ phần.

Sau 3 tháng, Aqua One vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ nêu trên. Do đó, WHAUP đã đệ đơn kiện lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào ngày 30/9/2021 và yêu cầu Aqua One thực hiện nghĩa vụ của mình theo các điều khoản trong hợp đồng mua bán cổ phần.

WHAUP là nhà cung cấp dịch vụ điện và tiện ích hàng đầu tại Thái Lan. Tập đoàn này đầu tư vào công ty Sông Đuống từ năm 2019 và hiện là cổ đông lớn thứ hai chỉ sau Aqua One- công ty riêng của bà Đỗ Thị Kim Liên - Shark Liên.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tap-doan-thai-lan-to-doanh-nghiep-cua-shark-lien-lat-keo-a515522...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tap-doan-thai-lan-to-doanh-nghiep-cua-shark-lien-lat-keo-a515522.html