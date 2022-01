Tài sản của 10 người giàu nhất thế giới tăng gấp đôi trong đại dịch

Từ trái sang: Elon Musk, Jeff Bezos và Bill Gates. Ảnh: Twitter

Trong báo cáo mới nhất, Oxfam (nhóm các tổ chức từ thiện hoạt động với mục đích xoá đói giảm nghèo) cho biết khối tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất thế giới trong 2 năm qua đã tăng vọt từ 700 tỷ USD lên 1,5 nghìn tỷ USD, với tốc độ trung bình 1,3 tỷ USD/ngày.

Theo đánh giá của Oxfam, tài sản của các tỷ phú trong 2 năm đại dịch đã tăng nhanh hơn so với 14 năm trước đó, khi nền kinh tế thế giới trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng Phố Wall năm 1929.

Báo cáo được đưa ra dựa trên một nghiên cứu do Oxfam tiến hành hồi tháng 12/2021. Nhóm này thu thập dữ liệu từ các nguồn thông tin công khai và từ danh sách tỷ phú năm 2021 của tạp chí Forbes. Nghiên cứu cho thấy tài sản của những người giàu nhất thế giới đã gia tăng với tốc độ kỷ lục trong thời kỳ đại dịch. Cùng lúc đó, tình trạng bất bình đẳng và nghèo đói trên thế giới cũng đang gia tăng.

Oxfam gọi sự bất bình đẳng này là “bạo lực kinh tế”, góp phần gây ra cái chết của 21.000 người mỗi ngày do không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, do bạo lực giới, do nạn đói và biến đổi khí hậu.

Oxfam cho biết thêm, rằng đại dịch COVID-19 đã đẩy 160 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Dân tộc thiểu số và phụ nữ là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất do bất bình đẳng gia tăng.

Oxfam kêu gọi cải cách thuế để dồn kinh phí cho việc sản xuất vắc xin trên toàn thế giới, cũng như đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm bạo lực giới.

10 người đàn ông giàu nhất thế giới, theo Forbes, bao gồm: Elon Musk - Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Jeff Bezos - người sáng lập Amazon, Larry Page và Sergey Brin - người sáng lập Google, Mark Zuckerberg - người sáng lập Facebook, Bill Gates và Steve Ballmer - cựu lãnh đạo Microsoft, Larry Ellison - cựu Giám đốc điều hành Oracle, Warren Buffet - nhà đầu tư Mỹ, Bernard Arnault - người đứng đầu tập đoàn LVMH.

Nguồn: https://tienphong.vn/tai-san-cua-10-nguoi-giau-nhat-the-gioi-tang-gap-doi-trong-dai-dich-post1410348.tpo